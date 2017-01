Ransomware is in 2016 uitgegroeid tot de meest voorkomende soort malware en zal ook in 2017 een enorme plaag blijven. Hoewel we ons steeds beter bewust worden van de gevaren, blijft de malware heel wat slachtoffers maken. De totale verliezen te wijten aan ransomware werden in 2016 op 1 miljard dollar geraamd. Het is dus erg profijtelijk voor cybercriminelen en bovendien ook erg eenvoudig dankzij de opkomst van ransomware-as-a-service.

Ook de kwetsbaarheid van mobiele toestellen zal in 2017 blijven voor problemen zorgen, met grote lekken tot gevolg. Ons mobiele computergebruik evolueert veel sneller dan de traditionele cyberbeveiliging kan bijhouden. Steeds meer werknemers gebruiken hun persoonlijke toestellen ook voor professioneel gebruik en bewaren er bedrijfsgegevens op, waardoor het interessante doelwitten worden voor cyberdiefstal.

BullGuard Internet Security en Premium Protection

BullGuard biedt in zijn nieuwe beveiligingspakketten bijzondere aandacht aan bovenstaande securitytrends, met de mogelijkheid om veilig versleutelde back-ups van je gegevens te maken naar Dropbox, Google Drive of OneDrive, en bescherming voor meerdere toestellen per licentie. Verder zijn ook enkele prestatieverbeteringen doorgevoerd zodat de software nog sneller en veiliger werkt dan voorheen.

We mogen tien licenties van BullGuard Internet Security (t.w.v. 59,95 euro) en tien licenties van BullGuard Premium Protection (t.w.v. 89,95 euro) cadeau doen aan enkele gelukkige lezers. De licenties zijn een jaar geldig en kunnen respectievelijk op drie of tien verschillende apparaten worden geïnstalleerd. Premium Protection biedt daarnaast ook nog extra features voor bescherming van je social media en online identiteit.

Om kans te maken op één van de licenties volstaat het om het wedstrijdformulier hieronder te ontgrendelen met een like of tweet en vervolgens je e-mailadres achter te laten. Vergeet ook niet aan te geven welk pakket je voorkeur geniet, dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee bij de selectie van de winnaars. De wedstrijd is open tot vrijdag 20 januari om 12 uur. De winnaars zullen snel daarna persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

