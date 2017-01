De Creators Update, de volgende betekenisvolle upgrade voor Windows 10, zal privacy op een andere manier benaderen. Dat laat Microsoft weten in een blogbericht. Een Windows-computer verzamelt momenteel “meer gegevens dan ooit tevoren”, stelt de Amerikaanse Electronic Frontier Foundation, een privacywaakhond. Microsoft reageert nu met een doorgedreven verandering van aanpak.

Ergens in april mogen gebruikers de Creators Update op hun toestel verwachten – gratis. Vanaf die update werkt Microsoft niet langer met drie ‘niveaus’ qua privacy, maar met slechts twee opties: een basisinstelling waarbij minder gegevens worden verzameld en een instelling waarbij je àlles deelt.

Alles of niets

Terry Myerson, directeur van het Windows-team, verklaart: “op het laagste niveau hebben we de gegevensverzameling nog verder gereduceerd. Ook gegevens die kritisch kunnen zijn voor Windows worden dan niet meer gedeeld.” Alleen strikt noodzakelijke foutmeldingsgegevens zullen dan worden gedeeld. Data van stemherkenning, locatie, diagnosegegevens, aanbevelingen en advertentiedata worden dan niet langer gedeeld met Microsoft.

Het alles-of-niets-principe zal voor velen een opluchting zijn, al moet ook een kanttekening worden geplaatst: wie bepaalde data momenteel niet deelt, kan bijvoorbeeld niet meer werken met Cortana, de slimme assistent. Door niets meer te delen, zal je genoegen moet nemen met een uigehold aanbod aan functies.

Betere installatie

Microsoft belooft daarnaast dat het de installatie van Windows 10 zal aanpassen aan zijn nieuwe richtlijnen. Er komt een uitgebreidere en heldere introductie bij de allereerste opstart van een nieuw systeem, waar gebruikers dan tot in detail kunnen aangeven hoe ze willen omgaan met hun privacy.

Sinds de lancering van Windows 10 krijgt Microsoft te pas en te onpas de wind van voren van zowel gebruikers als privacywaakhonden: het ‘laatste besturingssysteem ooit’ zou te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen en doorsturen naar Microsoft. Bovendien zouden de opties om dat aan banden te leggen te beperkend en te weinig transparant zijn.

Dashboard

Dat het Microsoft nu menens is, moet het nieuwe Privacy Dashboard onderstrepen. Dat is een online portaal dat nieuw opgestart werd waar gebruikers kunnen nagaan welke gegevens ze momenteel delen met Microsoft. Ook krijgen ze daar de mogelijkheid om bepaalde data, zoals de browsergeschiedenis, te verwijderen. In de toekomst zullen de mogelijkheden nog uitgebreid worden, aldus Microsoft.