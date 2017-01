Elk jaar hetzelfde liedje, ook in 2017. De start van een nieuw jaar gaat traditioneel gepaard met een prijsverhoging voor de telecomabonnementen van Proximus en Telenet. Wat verandert er precies?

Proximus

Bij Proximus werd op 1 januari reeds een prijsverhoging doorgevoerd voor oude vaste en mobiele pakketten. De nieuw gelanceerde bundels Tuttimus, Familus en Mobilus blijven – voorlopig althans – ongewijzigd. Een overzicht van alle tariefwijzigingen vind je in dit document (pdf). De prijsstijging komt neer op 1 tot 2 euro, afhankelijk van het pakket.

Voor een Pack Internet Comfort + Proximus TV + Phone Line betaal je zo voortaan 65,85 euro in plaats van 63,95 euro. Dat is een toename van bijna 3,3 procent. Een stijging van die orde kan je niet alleen aan de jaarlijkse inflatie toewijzen. Die werd voor 2017 op 2,2 procent berekend door het Federaal Planbureau. Vermoedelijk wil Proximus zijn klanten graag richting de nieuwe bundels duwen. Familus komt nog altijd net iets duurder uit dan dit Pack (67 euro zonder tv-bundel), maar je krijgt er wel meer voordelen voor in de plaats.

Ook de tarieven voor mobiel dataverbruik buiten je bundel zijn toegenomen met 2 cent. Afhankelijk van je pakket betaal je zo buiten de bundel voortaan 5 tot 12 cent per verbruikte megabyte.

Telenet

Telenet verhoogt zijn prijzen pas vanaf 19 februari, maar heeft de aanpassingen vandaag op zijn site aangekondigd. Whop en Whoppa worden allebei duurder, net als de prijzen voor aparte internet-, televisie- en vaste telefonie-abonnementen. De prijs voor quad play-pakket Wigo blijft ongewijzigd en ook de extra zenderpakketten veranderen niet in prijs.

De prijs voor een Whop-abonnement, inclusief kabeltelevisie en huur van een digicorder, stijgt van 67,48 euro naar 68,82 euro. Whoppa stijgt dan weer van 77,93 euro naar 79,48 euro met de kost voor kabeltelevisie en huur van je digicorder inbegrepen. Voor beide pakketten is dat een stijging van net geen twee procent.

De prijzen voor mobiele abonnementen, zoals King en Kong, blijven ongewijzigd, maar de prijs per minuut buiten de inbegrepen belminuten voor King en King Supersize stijgt naar 20 cent.

Telenet verwijst klassiek naar zijn voortdurende investeringen in het netwerk om de prijsstijging te verantwoorden. Daarbij wordt de inflatie als leidraad genomen.

Base en Orange?

Bij Base, dat sinds vorig jaar eigendom is van Telenet, veranderen de prijzen niet. Ook bij Orange houden ze nog vast aan de huidige prijzen. Orange CEO Michaël Trabbia liet zich in oktober vorig jaar nog tegenover De Standaard ontvallen dat de telecomprijzen in België veel te hoog liggen als gevolg van het duopolie van Proximus en Telenet.