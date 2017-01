Microsoft heeft meer getoond van wat de Creators Update in petto zal hebben. Een nieuwe testversie is uitgerold naar Windows Insiders die een rist aanpassingen bevat voor het OS. De Creators Update komt omstreeks april naar de officiële versie van Windows 10. De informatie bevestigt onder andere de introductie van een nachtmodus voor je pc, dat het blauwe licht filtert dat je display uitzendt en moet helpen om beter te slapen.

Microsoft Edge

Een significant deel van de update is gewijd aan het verbeteren van Edge. Zo krijgt de browser de mogelijkheid om previews van tabbladen te bekijken, een functie die moet helpen om gemakkelijk te schakelen naar de juiste pagina wanneer je veel tabs hebt openstaan. Het in groep afsluiten en opnieuw laden van tabs wordt mogelijk, door de toevoeging van een knop in het Edge-venster. Je zal een nieuw browservenster of incognito-venster kunnen openen door met de rechtermuisknop op het icoontje op de startbalk te klikken. Verder krijgt de browser instructies om standaard onvertrouwde Flash-content te blokkeren, waarbij de gebruiker daarna nog kan kiezen of het deze wel of niet wil afspelen.

Naast Edge zijn er een hoop kleine aanpassingen te tellen op verschillende plaatsen in Windows 10. Het startmenu blijft grotendeels onaangeroerd afgezien van de mogelijkheid om meerdere tegels te groeperen in één. Microsoft verbetert de screenshot-capaciteit van het besturingssysteem: via de sneltoets Win + Shift + S zal je een gebied op het scherm kunnen afbakenen dat je wil vastleggen, en het resultaat zal automatisch in het klembord belanden. Daarnaast maakt het bedrijf het ook mogelijk om updates voor Windows af te remmen: het voegt een knop toe waarmee je een update voor 35 dagen pauzeren.

Resolutie

Ook het optimaliseren van je schermresolutie moet eenvoudiger worden. Het instellingsscherm is duidelijker ingedeeld en maakt het mogelijk om meteen je resolutie te veranderen. Daarnaast krijgen desktop-apps die gebruik maken van GDI de mogelijkheid om DPI-instellingen te negeren en automatisch te schalen naar hogere resoluties.

Tot slot geeft Microsoft de Windows Insiders een extraatje: crashes van een Windows Insiderversie resulteren in een groen scherm des doods in plaats van een blauw. Volgens de technologiegigant moet dat het makkelijker maken om foutrapporten van de previews te onderscheiden van die van een gewone Windowsversie. De volledige lijst met verbeteringen vind je terug op de Windows 10-blog.