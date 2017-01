Iedereen ter wereld weet wat een iPhone is. De smartphone, een echt luxegadget, zag vandaag exact tien jaar geleden voor het eerst het levenslicht. Toenmalig topman Steve Jobs startte zo een revolutie die we sindsdien niet meer gezien hebben. Het is waar: de iPhone was niet de eerste, en mogelijk zelfs niet de beste, smartphone. Maar het was wel hét toestel dat de nieuwe markt op de kaart wist te zetten.

Tien jaar later zitten we met de iPhone 7 aan generatie 10, terwijl we al 15 modellen de revue zagen passeren. De telefoon ging van wifi-gebaseerd over 3 en 4G-connectiviteit naar een toestel dat erin slaagt om tablets en laptops overbodig te maken voor wat we nu simpele taken kunnen noemen: foto’s maken en bekijken, muziek, films en series streamen en in contact blijven met onze vrienden en kennissen via de miljoenen apps.

De visie van Steve Jobs leeft vandaag nog steeds voort, zij het met heel wat minder innovatieve tendensen dan vroeger. Huidig topman Tim Cook lijkt liever op veilig te spelen en te kiezen voor het grote geld. Voor een diepgaande kijk op het verleden en de toekomst van de iPhone kan je terecht op TechPulse.