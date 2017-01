De cijfers zijn stilaan gekend: tegen 2020 zullen zo’n 50 miljard toestellen wereldwijd verbonden zijn met het internet. Het Internet of Things (IoT) zal vanaf dan meer en meer evolueren richting een Internet of Everything, weet ook Antwerps burgemeester Bart De Wever. Het was dan ook met een zekere trots dat hij vandaag de samenwerking met Imec op gang mocht trappen.

Imec is wereldwijd een toonaangevend bedrijf op vlak van nanotechnologie. Grote bedrijven als Samsung en Intel kijken naar dit Belgische bedrijf wanneer ze spreken over chips en andere kleine technologie. Imec moet vanaf nu ook verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van het slimme netwerk van de stad Antwerpen. “Over de komende vijf jaar zal Vlaanderen maar liefst 20 miljoen euro investeren in het ‘Living Lab’ dat we hier opstarten,” zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters.

Het is dan ook de bedoeling dat het hele Vlaamse gewest, en bij uitbreiding België en zelfs Europa, baat hebben bij de projecten die in Antwerpen hun voedingsbodem vinden. Samen met het grootse plan werden vandaag eveneens enkele concrete projecten voorgesteld die de stad moeten integreren in een digitale toekomst.

Proefprojecten vandaag

Zo wordt nu reeds gewerkt rond duurzame energie. REstore is een bedrijf dat boilers uitrust met chips om de verwarmingsnoden van aangesloten mensen bij te houden en in goede banen te leiden. In samenwerking met Orange zullen ze zo in staat zijn om de energieproductie van groene energie af te stemmen op de nood en het gebruik van deelnemers. Op die manier gaat geen energie verloren.

Daarnaast werken Imec en de Stad Antwerpen samen met Bpost om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Busjes van postmannen worden daarbij uitgerust met speciale apparatuur die gegevens verzamelt om geanalyseerd te worden. “De keuze voor Bpost was eenvoudig,” stelt Muyters, “aangezien zij elke dag op vele verschillende plaatsen komen, of dagelijks dezelfde route afleggen. Op die manier kunnen we nauwkeurig de luchtkwaliteit in de gaten houden.”

Naar de burger toegaan

“Antwerpen is volop bezig met een digitale inhaalbeweging. We hebben als doel om onze burgers zo snel mogelijk te voorzien van alles wat ze nodig hebben, zonder dat ze daarbij hun huis moeten verlaten om naar de stadsdiensten toe te komen,” zegt De Wever. Dit Living Lab hoort bij de uitbouw van die strategie en moet op termijn de mobiliteit verbeteren (denk aan het gekende voorbeeld van parkeerplaatsen opsnorren via de smartphone), evenals de duurzaamheid van de stad door middel van sensoren in vuilbakken en rioleringen.

“Antwerpen is een ideale stad om het Living Lab te vestigen. Antwerpen is groot genoeg om toepassingen uit te testen en voldoende klein om de kost en de tijdsduur van ontwikkeling onder controle te houden. Antwerpen heeft ook een interessante mix van kantoren, industrie en retail, waardoor diverse toepassingen ontwikkeld kunnen worden,” zegt Caroline Bastiaens, schepen van Economie.

“We werken dus toe naar een slimme stad, ook al leven we er eigenlijk al voor een deel in”

Transponeren

“Op termijn moeten de experimenten die op punt staan ook kunnen worden getransponeerd naar kleinere steden en gemeenten,” stelt John Baekelmans, managing director voor Imec Nederland. “Zij zullen dan kunnen kiezen welke toepassingen ze willen integreren, gebaseerd op de informatie die wij hen kunnen verschaffen dankzij ons Antwerpse testproject. De gemeenten kunnen dan kiezen wat ze denken nodig te hebben.”

“Het is de bedoeling dat dit geen luchtkasteel is waar we alleen praten over technische zaken, zonder de burger erbij te betrekken,” is Muyters stellig. De Wever treedt hem bij: “vandaag zien we al slimme verkeersborden die knoeien onmogelijk maken en ook de sensoren in vuilbakken – die een melding geven wanneer ze geledigd moeten worden – zijn vandaag al operationeel. We werken dus toe naar een slimme stad, ook al leven we er eigenlijk al voor een deel in.”