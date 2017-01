2017 gaat gewoon verder waar 2016 geëindigd is, en dat geldt ook voor routers. Vorig jaar zagen we reeds de eerste mesh-routers van fabrikanten als Netgear en Sitecom op de consumentenmarkt verschijnen. Die trend zet zich dit jaar gewoon door. Op CES in Las Vegas toont ook Linksys zijn eigen mesh-oplossing, die voorgoed een einde moet brengen aan slechte wifi in huis.

Linksys lanceert vandaag de nieuwe Velop-routers voor consumenten. Velop is een modulair systeem van tri-bandrouters, of ook ‘nodes’ genoemd, dat in verschillende mesh-configuraties kan worden ingesteld om een snelle en betrouwbare draadloze verbinding doorheen het hele huis te garanderen. Het systeem is te koop in sets van 1, 2 of 3 stuks en kan maximaal tot vijf nodes worden uitgebreid. Elke node is gelijkwaardig en biedt ondersteuning voor 802.11ac wifi met mu-mimo, waarmee gecombineerde snelheden tot 2.200 Mbps kunnen worden bereikt.

Optimale prestaties

Net als het Orbi-systeem van Netgear behoudt Velop op elk moment één van de drie radio’s (of banden) voor de communicatie tussen de nodes. Linksys stelt evenwel dat het betere prestaties kan bieden dan de concurrentie omdat het die banden dynamisch inzet om verschillende nodes met elkaar te verbinden. Alle drie radio’s, alsook een Ethernet-verbinding, kunnen worden ingezet voor zowel de onderlinge communicatie als het verzenden van data naar de clients.

Andere tri-bandsystemen wijzen één 5 GHz-band exclusief toe aan de onderlinge communicatie zonder daar van af te wijken. Dat kan een bottleneck-effect doen optreden wanneer je ver afgelegen locaties probeert te bereiken. Dual-band mesh-systemen, zoals Sitecom Huddle, kunnen wel dynamisch wisselen tussen de 2,4 GHz- en 5 GHz-band, maar laten ook ander dataverkeer toe op die, waardoor opnieuw prestatieverlies kan optreden.

De Velop-nodes bepalen zelf het beste traject voor het verzenden van data naar clients en het internet. Valt de verbinding tussen twee nodes weg, dan kunnen de overige nodes zichzelf opnieuw configureren om de verbinding te herstellen. Het systeem ondersteunt verder ook dynamische kanaalselectie om op elk moment de beste combinatie van frequentiebanden en kanalen te benutten voor betere draadloze prestaties.

Bij de installatie van het Velop-systeem is de plaatsing van de nodes van cruciaal belang. De Linksys-app identificeert automatisch via bluetooth de nodes die moeten worden geïnstalleerd en doet aanbevelingen over de meest ideale opstelling voor de beste prestaties via Linksys’ Spot Finder-technologie. De installatie kan volledig via de app worden uitgevoerd, evenals het beheer van je netwerk. Velop wordt ten slotte automatisch van nieuwe firmware-updates voorzien, zodat je systeem altijd van een optimale beveiliging geniet en is uitgerust met de laatste nieuwe functies.

Opvallende torens

Er is natuurlijk ook een keerzijde aan de medaille. De torenvormige Velop-nodes zijn niet bepaald klein of onopvallend te noemen. Linksys heeft weliswaar zijn best gedaan om er een elegant ontwerp van te maken, zodat je niet de neiging hebt om ze ergens in een hoek weg te stoppen waar de prestaties niet optimaal zijn, maar we zijn niet helemaal zeker of het in zijn opzet geslaagd is. De nodes zijn alvast wel een stuk stijlvoller dan sommige andere routers.

Daarnaast is ook het prijskaartje een mogelijk struikelblok. Voor een set van drie routers ben je al snel 599 euro kwijt. Een set van twee exemplaren kost je 429 euro, terwijl een individuele Velop-router voor 249 euro over de toonbank gaat. Dat zijn prijzen die veel mensen maar moeilijk over hebben voor een router. De voornaamste reden voor die hoge prijs zijn de prestaties, maar houd er rekening mee dat je die hoge snelheden alleen kan halen als ook de aangeboden snelheid van je internetprovider in verhouding is. Ligt die snelheid lager dan 100 Mbps, dan zal je aan een goedkoper systeem ook al voldoende hebben.

De Velop-routers van Linksys gaan vanaf 15 januari in verkoop en kunnen nu reeds worden voorbesteld.