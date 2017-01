Gebruikers die via de webstore van Microsoft een Lumia-smartphone willen bestellen, zijn er sinds kort aan voor de moeite. De technologiereus heeft de toestellen geruisloos uit zijn online store gehaald. De verandering werd als eerst opgemerkt door Amerikaanse websites, maar geldt evengoed voor België en Nederland. Surf je naar de webshop en klik je op het onderdeel ‘Microsoft Lumia‘, dan vind je enkel nog accessoires en hoesjes terug.

Het definitieve einde van Lumia is dit nog niet. Bij retailers zoals als coolblue of bol.com kan je nog zonder problemen de Windows-smartphones aanschaffen en ook in fysieke winkels zal je de Lumia’s nog wel terugvinden, maar alles wijst erop dat dit de laatste modellen zijn en dat de voorraad niet bijaangevuld zal worden door Microsoft. De Lumia 650, gelanceerd in februari 2016, vormt daarmee het laatste wapenfeit van het merk. Het was een smartphone die ons na het testen met een ambigu gevoel achterliet. Microsoft zelf heeft nog geen commentaar geleverd op de plotse verdwijning van de Lumia smartphones, maar ongetwijfeld ligt de breuk met Nokia in mei 2016, en de grote herstructurering binnen het bedrijf die daar mee gepaard ging, aan de bron van de verandering.

Microsoft heeft nooit potten kunnen breken in de smartphone-sector, de laatste financiële resultaten waren ronduit slecht te noemen. Desalniettemin heeft het bedrijf duidelijk laten verstaan dat het blijft investeren in zijn mobiele platform. Windows 10 Mobile wordt dus nog niet begraven. Ondertussen is de geruchtmolen rond een opvolger voor Lumia aangezwengeld. De meeste stemmen fluisteren over een Surface Phone die de mantel van de Lumia’s zal opnemen, maar betrouwbare informatie over Microsofts smartphone-toekomst blijft schaars.