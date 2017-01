Samsung gaat jaarlijks met de nodige aandacht lopen dankzij de Galaxy S-reeks. Smartphones die in dat gamma verschijnen, lopen regelmatig weg met de titel van beste smartphone van het jaar. De A-reeks komt uit in de middenklasse, met vaak degelijke-maar-niet-meer-dan-dat-toestellen. Voor dit jaar kiest Samsung er echter voor om deze toestellen door te schuiven naar een hogere reeks, met zowel positieve als negatieve effecten als gevolg.

Hogere middenklasse

Zoals te verwachten krijgen de A3 en A5 hardwarematige upgrades. De A3, zoals het cijfer doet vermoeden, is de kleinere variant van de twee. Met 4,7 inch krijg je een toestel dat tegenwoordig aan de kleine kant van het spectrum valt, met een octa-coreprocessor die geklokt is op 1,6 GHz en een HD-scherm aandrijft. Voor 329 euro krijg je verder een frontcamera met 8 MP en een hoofdcamera met 13 MP, 2 GB RAM-geheugen en 16 GB interne opslag die uitgebreid kan worden tot 256 GB dankzij een microSD-kaart.

Ten opzichte van de A3 van vorig jaar krijgt de versie van dit jaar een vingerafdrukscanner mee. Ook de toevoeging van wifi ac-compatibiliteit is nieuw in deze prijsklasse. Het toestel krijgt verder een batterij van 2.350 mAh mee, een usb-C-poort om microUSB te vervangen, en een IP68-rating. Daarmee is dit toestel spatwaterbestendig en kan het redelijk wat stof en zand weerstaan.

Grote broer

Met de A5 brengt Samsung een iets grotere en krachtigere variant uit. Voor 429 euro krijg je een toestel van 5,2 inch met full HD-scherm, octa-coreprocessor geklokt op 1,9 GHz en 16 MP-camera’s vooraan én achteraan. Ook hier krijg je een usb-C-poort en een vingerafdrukscanner. Wifi ac is eveneens van de partij, evenals de IP68-rating.

RAM-gewijs krijg je bij de A5 3 GB aan werkgeheugen en 32 GB aan interne opslag, uitbreidbaar tot 256 GB. De batterijcapaciteit ligt merkbaar hoger op 3.000 mAh, terwijl Samsung zijn snellaadtechnologie beschikbaar stelt. We mogen dus wel stellen dat de A5 zijn meerprijs van 100 euro zeker waard lijkt te zijn.

Waardevolle upgrade?

Al bij al lijken de toestellen heel wat waar voor hun geld te brengen. Met name de toevoeging van wifi ac-ondersteuning en de volledige overstap op usb-C vallen op. Langs de andere kant moeten we zeker opmerken dat de toestellen afgeleverd worden met Android 6.0.16 in plaats van Nougat (7). Op die manier bekom je een tegenstelling van nieuwe hardware met software die amper anderhalf jaar na zijn lancering al verouderd is.

Bovendien drukt Samsung de prijzen voor zijn middenklassetoestellen met 30 euro naar omhoog ten opzichte van de vorige generatie. Het lijkt een klein verschil te zijn, maar het betekent wel dat ze plots af te rekenen krijgen met heel andere concurrentie. Met name de A5 komt nu oog in oog te staan met de OnePlus 3T, de absolute prijsbreker van dit moment. Het ziet er dus naar uit dat Samsung opnieuw toestellen aflevert die op papier heel degelijk zijn, maar dreigen de middelmatigheid niet te zullen overstijgen.