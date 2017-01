Volvo’s nieuwe 90 series krijgt Skype for Business aan boord. Samen met Microsoft wil de autofabrikant zakelijke klanten de mogelijkheid geven om zonder veel moeite een conferentiecall te houden. Dankzij de integratie van Skype hoef je volgens Volvo niet meer te prutsen met pincodes op je mobiele telefoon, wat niet alleen eenvoudiger maar vooral ook veel veiliger is achter het stuur.

Skype for Business brengt echter meer dan alleen een televergadermogelijkheid. Ook de agenda van de bestuurder wordt gesynchroniseerd zodat je in de wagen kan nagaan naar waar je moet en wie daar aanwezig zal zijn. De integratie kadert in een duidelijke tendens van informatisering van de wagen. Nu autonoom rijden voor de deur staat, zoeken autobouwers naarstig naar manieren om bestuurders productief bezig te houden terwijl ze onderweg zijn.

Cortana

Volvo maakt gebruik van zijn samenwerking met Microsoft om ook Cortana onder de loep te nemen. Hoewel daarover nog niets beslist is, ziet Volvo een toekomst voor wagens met de slimme assistent. De visie van Volvo sluit op die manier nauw aan bij want concurrenten zoals BMW ook van de toekomst verwachten: slimme en natuurlijke spraakherkenning moet productiviteit achter het stuur complementeren.

Microsoft van zijn kant krijgt dankzij Volvo een nieuw platform om zijn populairste software op uit te rollen. Zo is de spraakassistent al compatibel met alle mobiele platformen en mogen we binnenkort een auto met Office 365-integratie op de baan verwachten.