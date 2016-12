Er lagen dit jaar een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom speelden we de voorbije weken samen met TechPulse voor kerstman en maakten we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaars van de Logitech K780 Multi-Device en twee Logi Base-oplaadstations vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag, vlak voor de start van het kerstweekend, mogen we nog een laatste keer een lezer gelukkig maken met het Polar M600 slim sporthorloge.

Polar M600

De waterdichte Polar M600 combineert de krachtige sportfuncties van Polar met de slimmigheid van Android Wear. Naast de uitgebreide trainingsmogelijkheden en inzage in het dagelijkse activiteitsniveau, hebben gebruikers ook toegang tot gepersonaliseerde wijzerplaten, smartphonemeldingen en tal van applicaties dankzij Android Wear. Dankzij de 4 GB intern geheugen kan je je muziek synchroniseren via Google Music en tijdens het sporten beluisteren zonder je smartphone in de buurt.

De M600 is verder uitgerust met een 1,3 inch kleurendisplay, optische hartslagmeter, geïntegreerde GPS en permanente activiteitsmeting. Een fysieke toets onder het scherm zorgt voor een makkelijke bediening tijdens het sporten. Wanneer het horloge gekoppeld wordt met een smartphone bedraagt de batterijduur rond de twee dagen, afhankelijk van de intensiteit waarmee je sport.

We mogen dankzij Polar één lezer gelukkig maken met een Polar M600 ter waarde van 349,90 euro. Het exemplaar dat onder onze kerstboom ligt, is in de uitvoering met een witte siliconen polsband. Waag nu je kans en wie weet loop jij binnenkort met deze sport-smartwatch rond je pols!

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier nalezen.