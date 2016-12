Telenet vergroot zijn kabelvoetafdruk met de overname van Coditel Brabant BVBA, dat onder de merknaam SFR (vroeger Numéricable) telecomdiensten biedt aan gezinnen en bedrijven in Brussel, Wallonië en Luxemburg. Dat maakte de operator vanmorgen zelf bekend.

De Mechelse operator telt 400 miljoen euro neer voor de overname. Naast een reeds sterke aanwezigheid in Vlaanderen, zal het kabelaanbod van Telenet daardoor worden uitgebreid naar twee derde van het Brussels grondgebied, samen met delen van Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg. Ongeveer 90.000 nieuwe klanten in België en 15.000 klanten in Luxemburg krijgen daardoor toegang tot de kabeldiensten van Telenet.

Telenet is nu al actief in zeven gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Schaarbeek, Etterbeek, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Vorst). Daar komen nu zes nieuwe gemeenten bij: Sint-Joost-ten-Node, Brussel Stad, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. In Wallonië gaat het om de gemeenten Chimay, Couvin, Sivry-Rance, Momignies, Erquelinnes, Beaumont en Froudchappelle. Ten slotte worden ook het Vlaamse Wemmel en Drogenbos aan het lijstje toegevoegd.

Coditel Brabant biedt daarnaast ook diensten voor mobiele telefonie aan enkele duizenden klanten via een MVNO-overeenkomst met Base, dat in februari van dit jaar in handen van Telenet kwam. De mobiele diensten van Coditel verhuizen mee naar Telenet, waardoor die zich, net als in Vlaanderen, ook in Brussel en Wallonië kan positioneren als een convergente telecomoperator met zowel vaste als mobiele diensten voor particulieren en bedrijven.

De overname zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belgische mededingingsautoriteiten.