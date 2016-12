Net als de rest van de wereld maakt Mark Zuckerberg aan het einde van het jaar een goed voornemen voor volgend jaar. Eind 2015 liet de CEO van Facebook weten dat hij in de loop van 2016 een artificiële intelligentie zou maken waarmee hij domotica en andere toestellen in zijn huis zou kunnen aansturen. Nu, een jaar later, deelt Zuckerberg zijn bevindingen.

Communicatie

Het eerste probleem waarmee de Facebook-baas te maken kreeg, was het communiceren met alle toestellen in zijn huis. Domotica van verschillende fabrikanten maken gebruik van uiteenlopende protocollen, wat het niet eenvoudig maakt om een overkoepelende besturing te creëren. “Voor sommige toestellen moest ik API’s reverse engineeren om tot het punt te komen dat ik commando’s van mijn computer kon uitsturen om lichten in te schakelen en een liedje af te spelen,” schrijft Zuckerberg.

Bovendien zijn de meeste apparaten die we in ons huis gebruiken niet verbonden met het internet. Je kan dit probleem wegwerken door gebruik te maken van slimme stopcontacten, maar hiermee kan je verbonden toestellen enkel in- of uitschakelen. Zuckerberg moest een broodrooster uit de jaren 50 aanschaffen, zodat hij het brood in het toestel al naar beneden kon duwen wanneer deze was uitgeschakeld. Met behulp van een slim stopcontact kon hij hierna vanop afstand naar geroosterd brood vragen.

Natuurlijke taal

Een tweede vorm van artificiële intelligentie die Zuckerberg gebruikt, is natuurlijke taal. In de eerste plaats zorgde hij ervoor dat zijn gezin met de AI – die hij Jarvis heeft gedoopt- via tekstberichten kon communiceren. Hierna voegde hij de mogelijkheid om tegen Jarvis te praten toe.

Initieel kon de AI enkel eenvoudige commando’s verwerken op basis van kernwoorden, zoals bijvoorbeeld slaapkamer, lichten en aan. In dit voorbeeld worden de lichten in de slaapkamer ingeschakeld. Hierna voegde hij synoniemen toe aan het systeem. In veel huizen verwijst ‘living’ en ‘woonkamer’ bijvoorbeeld naar dezelfde ruimte.

We stellen vaker open vragen dan dat we specifieke commando's uitstpreken.

Context

Ook is de context waarin iets wordt gezegd erg belangrijk. Wanneer Zuckerberg vraagt om de lichten in zijn kantoor in te schakelen, spreekt hij bijvoorbeeld over een andere ruimte dan wanneer zijn vrouw hetzelfde commando geeft. Bovendien moet Jarvis weten in welke kamer je je bevindt, wanneer je vraagt om muziek af te spelen zonder hierbij een kamer te specifiëren.

Door middel van positieve en negatieve feedback is Zuckerberg erin geslaagd een systeem te creëren dat geen exacte commando’s nodig heeft. Hij kan bijvoorbeeld aan Jarvis vragen om een liedje af te spelen. De AI zal nakijken welke muziek de Facebook-baas in het verleden heeft beluisterd en zijn keuze hierop baseren.

“Ik heb ontdekt dat we vaker open vragen stellen dan specifieke commando’s uitspreken,” schrijft Zuckerburg. “Geen enkel commercieel product dat ik ken, laat dit momenteel toe.” Bovendien ondervond de CEO van Facebook dat hij vaker tekstberichten gebruikt dan spraakcommando’s. “Dit is omwille van verschillende redenen, maar voornamelijk omdat tekstberichten minder storend aanvoelen voor de mensen in mijn omgeving.”

Gezichtsherkenning

Jarvis zou niet compleet zijn zonder gezichtsherkenning. Zuckerberg heeft daarom verschillende camera’s aan zijn voordeur gemonteerd. De AI zal in de eerste plaats nakijken of er iemand aan de deur staat door naar gezichten te zoeken. Eenmaal het een gezicht heeft ontdekt, zal het gezichtsherkenning gebruiken om te achterhalen wie er aan de voordeur staat. Tot slot kijkt Jarvis na of Zuckerburg deze persoon wel verwacht. Indien dit het geval is, zal de bezoeker binnengelaten worden.

Conclusie

Zuckerberg zegt een hoop geleerd te hebben van zijn project. In de eerste plaats vindt de Amerikaan dat de industrie moet werken aan standaard API’s voor domotica. Ook vindt hij dat de verschillende toestellen met elkaar moeten kunnen communiceren en dat er meer toestellen met het internet verbonden moeten worden.

Bovendien heeft de Facebook-baas ondervonden dat AI op sommige manieren slimmer is dan we denken en voor andere toepassingen dommer. Zo is spraakherkenning momenteel telkens geoptimaliseerd voor een specifiek probleem. Hierdoor kan de AI voor de toepassing waarvoor het is ontwikkeld meer dingen dan we denken. Wanneer je commando’s probeert te geven over zaken waarvoor de robot niet is geoptimaliseerd, zal hij echter dommer zijn dan je verwacht.

Tenslotte kijkt Zuckerberg naar de toekomst. “Ik zou op lange termijn willen onderzoeken hoe Jarvis zelf nieuwe dingen kan leren, in plaats van dat ik hem moet leren hoe hij specifieke taken moet uitvoeren,” schrijft Zuckerberg. “In de toekomst zou het eveneens interessant zijn om een manier te vinden om Jarvis beschikbaar te maken voor de wereld. Momenteel is de AI echter te hard verweven met mijn huis, toestellen en netwerkconfiguratie.”