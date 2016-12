Er liggen een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom spelen we samen met TechPulse voor kerstman en maken we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaar van de Epson EB-U04 projector van gisteren vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag mogen we een lezer gelukkig maken met een LaCie Porsche Design USB-C Mobile Drive.

LaCie Porsche Design USB-C Mobile Drive

De LaCie Porsche Design USB-C Mobile Drive is een externe harde schijf met USB-C-aansluiting, verpakt in een robuuste aluminium behuizing. Die nieuwe USB-standaard (met omkeerbare stekker) vindt steeds meer zijn weg naar onze toestellen, maar is nog lang niet alomtegenwoordig. Daarom voorziet LaCie ook een USB 3.0-adapter in de doos, zodat je de schijf net zo makkelijk op een oudere pc of Mac kan aansluiten.

Dankzij USB 3.1-ondersteuning biedt de Porsche Design USB-C Mobile Drive een theoretische maximale overdrachtssnelheid tot 5 Gb/s. Het compacte formaat en beperkte gewicht zorgt er bovendien voor dat je hem makkelijk in je tas kwijt raakt om overal mee naartoe te nemen.

Wij mogen dankzij LaCie één lezer gelukkig maken met een 1 TB-exemplaar van deze LaCie Porsche Design USB-C Mobile Drive, ter waarde van 126,99 euro. Doe snel mee aan de wedstrijd hieronder en wie weet komt de harde schijf heel binnenkort jouw richting uit.

