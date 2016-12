Er liggen een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom spelen we samen met TechPulse voor kerstman en maken we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaar van de Honeywell Lyric T6R slimme theromstaat van gisteren vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag mogen we een lezer gelukkig maken met een Epson EB-U04 projector.

Epson EB-U04

Met de Epson EB-U04 projector haal je de bioscoop naar je woonkamer. Deze Full HD-projector biedt een maximale resolutie van 1.920 x 1.200 pixels en een helderheid tot 3.000 lumen, wat zich zelfs in een niet-verduisterde kamer in een genietbaar resultaat vertaalt, zo bleek uit onze review. De EB-U04 projecteert je beeld in een formaat tot 300 inch en kan zeker 10.000 uren dienst bewijzen voordat je de lamp moet vervangen.

De Epson EB-U04 is uitgerust met twee HDMI-poorten, een USB-A-poort en een USB-B-poort, een scart-aansluiting en een VGA-ingang, zodat je er allerhande bronapparaten op kan aansluiten. Via de bijhorende iProjection-app voor Android en iOS kan je ook vanaf je mobiel toestel eenvoudig content via de projector weergeven.

Dankzij Epson mogen we één lezer gelukkig maken met deze EB-U04 projector ter waarde van 629 euro. Waag snel je kans en misschien haal jij binnenkort de bioscoop naar je woonkamer.

