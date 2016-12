Er liggen een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom spelen we samen met TechPulse voor kerstman en maken we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaar van de devolo dLAN 1200+ WiFi ac powerline adapters van afgelopen vrijdag vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag mogen we een lezer gelukkig maken met een Honeywell Lyric T6R slimme thermostaat.

Honeywell Lyric T6R

De Honeywell Lyric T6R maakt je huis slimmer en helpt om energie te besparen. Via de bijhorende Lyric-app kan deze slimme thermostaat via geofencing de temperatuurinstelling automatisch aanpassen op basis van de locatie van je smartphone. Zo kom je altijd thuis in een comfortabel warm huis, en blijft de verwarming nooit nodeloos branden. Via een 7- of 5+2-daags programma dat je zelf kan instellen, kan je de thermostaat helemaal op jouw ritme aanpassen.

Bijzonder aan de Lyric T6R is dat hij draadloos werkt, waardoor hij flexibel kan worden geplaatst waar de temperatuurmeting optimaal is. Tenminste op voorwaarde dat er een stopcontact in de buurt is en de thermostaat zich binnen het bereik van je wifi-netwerk bevindt. De thermostaat heeft een 230V voeding en communiceert draadloos met de bijgeleverde ketelmodule. Naast de app voor Android en iOS, biedt Honeywell ook ondersteuning voor Apple HomeKit. Daardoor kunnen eigenaars van een iPhone of iPad van een nog beter geïntegreerde bediening via hun mobiel toestel genieten.

