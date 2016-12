Er liggen een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom spelen we samen met TechPulse voor kerstman en maken we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaar van de Linksys WRT3200ACM wifi-router van gisteren vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag mogen we een lezer gelukkig maken met een devolo dLAN 1200+ WiFi ac starter kit met twee powerline adapters.

devolo DLAN 1200+ WiFi ac

Powerline adapters zijn een handige oplossing om een bestaand thuisnetwerk uit te breiden via het stroomnet. Je sluit één exemplaar aan op een stopcontact bij de router en een ander op een stopcontact elders in huis om je netwerk naar die plaats uit te breiden.

De devolo dLAN 1200+ WiFi ac powerline adapter biedt een snelheid tot 1.200 Mbps en beschikt over twee gigabit netwerkaansluitingen zodat je er ook via een ethernetkabel apparaten op kan aansluiten. De adapter beschikt bovendien over een geïntegreerd stopcontact, zodat je geen stopcontact hoeft te missen.

Dankzij devolo mogen we één lezer gelukkig maken met een starter kit van de devolo dLAN 1200+ WiFi ac. Waag snel je kans en wie weet mag jij de kit binnenkort in ontvangst nemen.

Doe mee en win!

Deelnemen is heel eenvoudig: ontgrendel de wedstrijd hieronder door onze Facebook-pagina leuk te vinden of te tweeten, en laat je e-mailadres achter. Indien het wedstrijdformulier niet meteen verschijnt, kan het helpen om de pagina te vernieuwen.

Deelnemen kan tot morgenmiddag, zaterdag 17 december om 12 uur. Na het aflopen van de wedstrijd maken we meteen de winnaar van de devolo dLAN 1200+ WiFi ac bekend en wordt hij zo snel mogelijk in zijn of haar richting gestuurd. De winnaar vind je vanaf maandag terug op onze kerstpagina, samen met een nieuwe prijs.

Deze wedstrijd is afgelopen. De winnaar maken we zo snel mogelijk bekend op onze wedstrijdpagina, waar je nog tot kerst elke dag kans maakt op een nieuwe prijs.