Topsmartphones

Smartphones worden ieder jaar beter, en dat was dit keer niet anders. Met de Samsung Galaxy S7, OnePlus 3, Huawei Mate 9, iPhone 7 en Google’s eigen Pixel-toestellen kunnen we spreken van een onvervalst topjaar. Van echte innovatie is ondertussen geen sprake meer, maar betere technologie in toptoestellen betekent op termijn ook betere goedkope smartphones. Zo was het dit jaar al zoeken naar een telefoon die we je echt moesten afraden.