Er liggen een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom spelen we samen met TechPulse voor kerstman en maken we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaar van de LG Minibeam PH450U ultra short-throw projector van gisteren vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag mogen we een lezer gelukkig maken met de Sony h.ear go draadloze luidspreker.

Sony h.ear go SRS-HG1

De Sony h.ear go SRS-HG1 is ‘s werelds kleinste draagbare draadloze speaker met ondersteuning voor hi-res audio. Daarmee kan je muzieknummers aan een hogere 24-bitrate (+ 96 KHz) afspelen, voor een betere geluidskwaliteit. Hi-res-audionummers zijn kwalitatief veel beter dan mp3’s of cd’s. Ze laten je elke zucht, elke drumbeat en elke noot horen.

De h.ear go is bovendien erg licht en compact, zodat je hem makkelijk overal mee naartoe neemt. Je kan muziek naar de draadloze luidspreker streamen via bluetooth, maar ook Google Cast en Spotify Connect worden ondersteund. De luidspreker maakt gebruik van LDAC om de audiokwaliteit over een bluetoothverbinding te bewaren. Daarmee worden drie keer meer gegevens overgedragen als bij conventionele bluetooth-audio.

Dankzij Sony mogen we één lezer gelukkig maken met deze Sony h.ear go SRS-HG1 ter waarde van 250 euro. Doe dus snel mee aan onze wedstrijd en wie weet komt deze draadloze luidspreker binnenkort jouw richting uit.

Doe mee en win!

Deelnemen is heel eenvoudig: ontgrendel de wedstrijd hieronder door onze Facebook-pagina leuk te vinden of te tweeten, en laat je e-mailadres achter. Indien het wedstrijdformulier niet meteen verschijnt, kan het helpen om de pagina te vernieuwen.

Deelnemen kan tot morgenmiddag, donderdag 15 december om 12 uur. Na het aflopen van de wedstrijd maken we meteen de winnaars van de Sony h.ear go SRS-HG1 bekend en wordt hij zo snel mogelijk in zijn of haar richting gestuurd. De winnaar vind je vanaf morgen terug op onze kerstpagina, samen met een nieuwe prijs.

Deze wedstrijd is afgelopen.

De winnaar vind je terug op onze wedstrijdpagina, waar je nog tot kerst elke dag kans maakt op een nieuwe prijs.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier nalezen.