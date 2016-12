Er liggen een hele hoop cadeautjes onder onze kerstboom. Daarom spelen we samen met TechPulse voor kerstman en maken we elke dag een lezer gelukkig met een leuke technologieprijs. De winnaars van de drie AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E wifi-versterkers van gisteren vind je op onze “12 dagen kerst”-pagina. Vandaag mogen we een lezer gelukkig maken met de ultra short-throw projector LG Minibeam PH450U.

LG Minibeam PH450U

De LG Minibeam PH450U is een lichtgewicht projector die je gemakkelijk overal mee naartoe neemt. Dankzij het kleine formaat, ingebouwde batterij en draadloze verbindingen stream je films, geef je presentaties of speel je games waar en wanneer je maar wilt. Je kan hem eveneens gebruiken om op eender welk effen oppervlak te projecteren.

De LG PH450U met een ingebouwde batterij is volledig draadloos en hij is daarnaast ook voorzien van ingebouwde speakers die via bluetooth ook op een externe speaker worden aangesloten. De batterij voorziet in zo’n 2,5 uur afspeeltijd.

Omdat de PH450U een ultra short-throw projector is, kan hij op slechts 33 centimeter afstand tegen een muur of scherm worden geplaatste en op diezelfde muur het beeld projecteren in een formaat van 80 inch.

Doe mee en win!

Deelnemen is heel eenvoudig: ontgrendel de wedstrijd hieronder door onze Facebook-pagina leuk te vinden of te tweeten, en laat je e-mailadres achter. Indien het wedstrijdformulier niet meteen verschijnt, kan het helpen om de pagina te vernieuwen.

Deelnemen kan tot morgenmiddag, woensdag 14 december om 12 uur. Na het aflopen van de wedstrijd maken we meteen de winnaars van de LG Minibeam PH450U bekend en wordt hij zo snel mogelijk in zijn of haar richting gestuurd. De winnaar vind je vanaf morgen terug op de kerstpagina van TechPulse, samen met een nieuwe prijs.

Deze wedstrijd is afgelopen.

De winnaar vind je terug op onze wedstrijdpagina, waar je nog tot kerst elke dag kans maakt op een nieuwe prijs.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier nalezen.