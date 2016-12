Netflix-gebruikers wereldwijd kunnen voortaan films en series lokaal downloaden op hun smartphone of tablet om te bekijken op plaatsen zonder internetverbinding, zoals bijvoorbeeld op het vliegtuig.

Het nieuws is enigszins opvallend omdat het bedrijf lange tijd gekant was tegen het aanbieden van die mogelijkheid. Eerder deze maand gaf het evenwel aan de functie toch in overweging te nemen voor ontwikkelingslanden, waar een stabiele internetverbinding niet altijd vanzelfsprekend is. De videostreamingdienst is nu dus volledig overstag gegaan en komt eindelijk tegemoet aan de vraag waar veel gebruikers al zo lang naar vragen.

Offline catalogus

De functionaliteit is beschikbaar op Android en iOS, en wordt gratis toegevoegd voor alle gebruikers – ongeacht je abonnementsformule – in een update van de applicatie. Films en series die je offline beschikbaar kan maken, worden aangeduid met een downloadicoontje en gegroepeerd in een apart tabblad. Omwille van rechtenkwesties kan Netflix immers niet zomaar zijn volledige bibliotheek ter download aanbieden. De Netflix Originals tekenen allemaal present, maar er is ook heel wat content van andere uitgevers beschikbaar.

Je kunt de kwaliteit van de gedownloade video selecteren die het beste bij je wensen past. De standaardkwaliteit is een lagere videoresolutie die minder opslagruimte nodig heeft en sneller kan worden gedownload. De hogere kwaliteit duurt langer om te downloaden en neemt ook meer opslagruimte in beslag. Alle films en series die je hebt gedownload, vind je terug onder het tabblad “Mijn downloads” en kan je daar ook terug verwijderen.