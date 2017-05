Iedereen kent wel een distributie van Linux. Vaak is dat Ubuntu. Zoals je al dan niet weet, zijn er nod zo’n duizend andere distributies te vinden, elk met hun eigen sterktes en zwaktes. Omdat onbekend vaak onbemind is, richten we vandaag het vizier op Ultimate Edition Linux, een distro voor gevorderden.

De recentste versie is nummer 5.4. Ultimate Edition is een afgeleide van twee populaire Linux-versies, namelijk Ubuntu en Linux Mint, en stak voor het eerst de kop op in 2006. Het was de bedoeling dat UE het beste van die andere twee zou combineren. Sindsdien is er veel veranderd, zowel in positieve als in negatieve zin.

Versie 5.4 werd zo’n twee maanden geleden op de wereld losgelaten en bevat onder meer de ‘Budgie’-desktop die werd ontwikkeld voor Ubuntu. Die emuleert de GNOME 2-ervaring in looks en gebruikservaring. Criticasters noemen Budgie minder verfijnd, maar wel efficiënter en meer beladen met extra opties.

De grootste fout die deze distro maakt, is de vergissing qua doelpubliek: het wil voornamelijk nieuwe Linux’ers aantrekken, maar blijkt achteraf gezien toch te ingewikkeld en uitgebreid om ‘snel even mee aan de slag te gaan’. Er duiken namelijk regelmatig kleine probleempjes op die geen grote moeilijkheden veroorzaken, maar wel enige kennis van Linux vereisen om snel te kunnen oplossen.

Eens je deze versie gewoon bent, is hij echter wel aan te raden. Daarom raden we deze distributie voornamelijk aan voor gevorderde gebruikers die hun weg vinden en niet vies zijn van wat vernieuwing. Een aanrader voor wie iets nieuws zoekt. Een uitgebreide review vind je hier.