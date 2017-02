Elke goede relatie bereikt wel eens een dieptepunt. Voor vele Mac-gebruikers kwam dat vriespunt er met de lancering van de nieuwe Macbook Pro-reeks. Apple veroordeelde zijn gebruikers tot het ‘dongle-leven’, en daar wordt niemand warm van. Anderen zijn misschien al langer ontevreden emt de richting die macOS volgt en willen iets anders.

Een logische overstap is dan die naar Linux. Zowel Linux als macOS maken namelijk gebruik van een Unix-kern, waardoor beide werelden sowieso al trekjes van elkaar vertonen. Toch is een overstap niet altijd vanzelfspreken: er zijn namelijk meer Linux-distributies beschikbaar dan je op vingers en tenen kan tellen. Wij helpen je op weg met de vier beste opties voor (ex-)Mac-gebruikers.

Elementary OS

Wie Mac zegt, denkt eveneens Elementary OS. Die heeft namelijk enkele designelementen ‘geleend’ van Apple. De gelijkaardige lay-out, simpliciteit en functies werpen dit OS op als de logische vervanger voor macOS. Daarnaast is het een makkelijke versie van Linux waarbij je een erg krachtig OS krijgt zonder dat je eerst moet gaan rondneuzen tussen alle instellingen.

Solus

Net als Elementary is Solus een distributie die meteen klaar is om aan de slag te gaan, zonder dat je op internet handleidingen moet opsnorren om uit te zoeken hoe je Linux moet gebruiken. Solus werd ontwikkeld met macOS in het achterhoofd, dat wordt ook meteen duidelijk wanneer je het uitprobeerd. Er is onder meer een notificatiecentrum dat Mac-gebruikers thuis doet voelen.

Linux Mint

Hoewel deze distro – zo noemen we Linux-distributies – al veel minder wegheeft van een Mac, is hij toch de moeite om eens te bekijken. Linux Mint was namelijk een van de eerste distro’s die gebruiksvriendelijkheid als basis hanteerde. Het OS schotelt je een handige desktop voor, met voorgeïnstalleerde componenten die je bij andere distro’s zelf nog moet gaan zoeken. Denk daarbij aan Flash, speciale codecs,…

Ubuntu Gnome

Net als Linux Mint is deze Gnome geënt op Ubuntu, een van de meest populaire distributies die je zal vinden. Net als bij Mac vind je hier een dock en wordt simpliciteit verder hoog in het vaandel gedragen. In tegenstelling tot de bovenstaan opties word je hier minder bij het handje genomen en moet je veel meer zelf op ontdekking gaan, maar het loont zeker de moeite.