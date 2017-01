Tegenstanders van Windows wijzen regelmatig op de onveiligheid van het besturingssysteem. In de plaats beweren ze dat tegenhangers als Mac en Linux veel veiliger zijn. Helaas gaat die bewering vandaag niet meer op: er zijn op elk systeem beveiligingsproblemen te vinden, ook op diegene die we vroeger als veilig bestempelden. Nu niets meer veilig is, zijn dit enkele mythes die je zo snel mogelijk moet vergeten.

1: “Linux is onkwetsbaar en virusvrij.”

Wie kijkt naar begrippen als ‘veiligheid’ voor computers denkt meestal meteen aan virussen en andere malware. Vandaag de dag moeten we echter rekening houden met een veel breder veld aan bedreigingen: phishing-aanvallen via e-mail zijn niet gebonden aan een besturingssysteem en kunnen dus iedereen vellen. Daarnaast mag je zeker Heartbleed niet vergeten: het gigantische beveiligingsprobleem waar Android vorig jaar mee te maken kreeg. En op welk OS is Android gebaseerd? Juist, Linux!

2: “Virusontwikkelaars negeren Linux vanwege de weinige gebruikers.”

Ten eerste moet je weten dat Linux jaar na jaar bewijst dat er nog steeds een enorme groeimarge zit op het OS. Ten tweede draait Android, zoals eerder gezegd, op Linux. Dat wil zeggen dat je met een virus via Linux mogelijk een miljard gebruikers kan treffen. Daarnaast draaien miljoenen servers en supercomputers eveneens op Linux, wat van dit OS een zeer waardevol doelwit maakt.

3: “Windows-malware werkt niet op Linux.”

Het is moeilijk deze mythe volledig te ontkrachten. Een Windows-programma kan namelijk niet zomaar draaien op Windows. Er zijn echter vele programma’s die werken over die grenzen heen, denk bijvoorbeeld aan Flash, Java, PHP,… Bovendien kan Windows nu ook werken met Bash, wat het makkelijker maakt om bedreigingen te ontwikkelen voor Linux. Onrechtstreeks kan dus ook jouw Linux-toestel getroffen worden door een Windows-probleem.

4: “Op Linux installeer je alleen software die uit zogenaamde repositories komt, oftewel ‘bewaarplaatsen’. Aangezien daar alleen betrouwbare software wordt opgeslagen, is dat veilig.”

Deze opvatting is erg gevaarlijk. Zijn de Android Play Store of de Apple App Store, beiden afgesloten en gecontroleerde omgevingen, helemaal vrij van malware? Helemaal niet, en de zogenaamde repositories zijn dat ook niet. Bovendien vind je bijvoorbeeld duizenden handleidingen om een applicatie als Java op een Linux-systeem te krijgen zonder repository dat tussenbeide komt. Ten slotte ben je ook nooit zeker of de repository die je gebruikt wel op naam staat van een betrouwbare brond.