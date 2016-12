Score: 10/10

Prijs: €249

PROS Bijzonder compleet

Scherpe prijs

Ondersteunt 4K-films

Gebruiksvriendelijk CONS Geen

We hebben in het verleden al meermaals het nut van een NAS (Network Attached Storage) uitgelegd. Netwerkopslag betekent overal binnen je thuisnetwerk toegang tot al je bestanden, zonder dat je moet rekening houden dat een bepaald toestel staat ingeschakeld. Handig om al je foto’s op te bewaren, je muziek, je films, documenten, etc. Maak aparte mappen voor het hele gezien, geef ieder toegang tot een bepaald stuk van je NAS, en tegelijk geniet je van extra zekerheid door middel van een tweede schijf in de NAS die continu een back-up neemt van de eerste. Een NAS is hemels, maar je moet goed uitkijken wat je koopt en waarin je investeert.

12 jaar netwerkopslag

Je hebt twee soorten NAS-systemen. Je hebt de kant-en-klare systemen die vooral dienen voor mediaopslag, en niets extra. Die systemen vind je voor een fractie van de prijs terug in de winkel, dikwijls met een harde schijf bij in. Handig om mee te experimenteren wat een NAS nu is, maar je zit al gouw tegen het plafond wanneer je iets meer wil kunnen. Synology maakt al sinds 12 jaar netwerkopslag en mag op de dag van vandaag als de absolute referentie tellen binnen het segment. Het zijn tegenwoordig kleine minicomputers geworden met hun eigen besturingssysteem, dat telkens voor jou klaarstaat wanneer je iets op je netwerk nodig hebt.

De Synology DS216Play is het perfecte model voor zowat elke gezinssituatie of computerhobbyist. Er bestaan goedkopere modellen, maar je snapt zodadelijk wel waarom we deze nemen. De DS216Play staat bekend als de ultieme mediaverzamelaar voor je thuisnetwerk. Alles van muziek, video of foto kan je op de NAS gooien, en Synology doet de rest. Met een bijhorende app op je smartphone, tablet of gewoon op je Windowscomputer of Mac kan je direct van alles genieten. Een druk op de startknop en je bent vertrokken.

Transcoderen

Dat allemaal klinkt logisch, maar dat is het niet. Foto’s en muziek zijn relatief gemakkelijk: elk toestel in huis ondersteunt talrijke fotoformaten, waardoor ze op elk type toestel kunnen worden weergegeven vanaf je NAS. Met video is dat een pak moeilijker, want bijvoorbeeld een iPad ondersteunt maar een paar videoformaten. Android heeft ook zijn beperkingen, Windows Phone ook, waardoor een klassieke NAS al snel de handdoek in de ring moet gooien. Wie meer investeert, zoals deze DS216Play, investeert in een NAS met snelle processor die zowat elk type video kan ‘transcoderen’. Dat laatste betekent dat van zodra je op de playknop drukt van een mobiel toestel, de NAS terplekke het bestandsformaat omzet naar een formaat dat het toestel ondersteunt, en direct begint af te spelen. Hier komen de spierballen van deze NAS naar boven, terwijl andere goedkopere modellen dat niet kunnen. Die sturen gewoon het videoformaat door zoals het op je netwerkopslag staat, en als je toestel dat niet ondersteunt heb je pech.

Moet je daarom zoveel geld aan een NAS geven? Het lijkt een klein iets, maar wie veel met video werkt thuis weet hoe frustrerend het kan zijn om een bepaald filmpje niet op je iPad te krijgen, maar wel op je Windows-computer. Een goede NAS zorgt ervoor dat alles gewoon werkt nadat je die hebt geconfigureerd, en dat klopt als een bus bij de Synology DS216Play.

Eenvoudige installatie

De installatie van een NAS klinkt indrukwekkend, maar dat is het absoluut niet. Allereerst dien je twee harde schijven te kopen voor deze NAS, want hij wordt zonder schijven geleverd. Tijdens de installatie kan je kiezen uit twee instellingen. Ofwel wordt de éne schijf een identieke kopie van de andere, wat in de praktijk een permanente back-up garandeert. Ofwel kies je ervoor om beide schijven in te zetten als data, zonder de back-up. Aan jou om te zien wat het belangrijkste is: back-up of extra opslag. Na die keuze doorloop je een aantal stappen bij de installatie van de Synology DS216Play. Na een kwartier instellen en updates downloaden, ben je klaar om aan de slag te gaan.

De tijd dat netwerkopslag enkel maar bestanden moest bewaren, is verleden tijd. In deze NAS zit een heus besturingssysteem verwerkt dat je op het netwerkadres van je NAS kan terugvinden. Naast dataopslag kan je er nog veel meer mee doen. Een van de meest voorkomende is een VPN-server om vanaf overal op je thuisnetwerk in te loggen zonder enige extra configuratie. Je kan van deze NAS ook je eigen privécloud maken, voor wie privacygevoelig is en liever niet diensten zoals Dropbox, Google Drive of Onedrive gebruikt. Bovendien kan je van meer opslagcapaciteit gebruik maken dan de gratis varianten van de cloudproviders.

Downloaden

Bovenstaande functies zijn nog maar het topje van de berg. Wat dacht je van een centrale opslagplaats voor al je ip-camera’s die je thuis hebt hangen? Of een downloader die automatisch je torrents of nieuwsgroepen downloadt zonder dat je daarvoor je computer moet laten aanstaan? En dan hebben we het nog niet gehad over de appwinkel. Zelfs een NAS kan gebruik maken van apps. Hoe krachtiger de NAS, hoe beter het app-aanbod. In dit geval vind je nog tientallen extra toepassingen om je thuissituatie nog beter te maken.

Heb je een eigen zaak? Dan loont het zeker om een NAS in huis te halen. Naast extra datazekerheid met twee schijven zijn er tal van zakelijke apps om bijvoorbeeld je eigen mailserver te draaien, je eigen wordpress website, cloud back-ups, offsite back-ups, de beste vriend voor kleine bedrijven en eenmanszaken. Wil je virtualisatie? Dan moet je naar een duurder model grijpen, zoals de Synology DS916+, aan een fikse meerprijs.

Conclusie

Het zal ongetwijfeld even duren voordat je de volle capaciteit van deze NAS gaat gebruiken thuis, maar door de sterke processor zit je wel klaar voor de toekomst. Bovendien update Synology heel regelmatig zijn besturingssysteem met dikwijls nieuwe functies. Jij profiteert daar minstens vijf jaar van, soms zelfs langer. Zo veroudert je toestel niet, integendeel, je krijgt er gratis nieuwe functies bij. Zo heb ik al vier jaar een NAS van Synology en draai ik gewoon het laatste nieuwe besturingssysteem zonder problemen.

Het blijft vreemd voor velen om een NAS in huis te halen, maar in feite gaat het hier stilaan om een basisonderdeel van een thuisnetwerk. De perfecte plaats voor back-ups, foto’s, video’s, muziek, camerabeveiliging, etc. Ik maak al zes jaar gebruik van een NAS, en raad iedereen aan om er eentje in huis te halen. Ik zou nooit meer zonder kunnen, en met de Synology DS216Play zet je alvast de perfecte eerste stap naar een NAS in je thuisnetwerk.