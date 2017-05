Apple heeft gisterenavond de sluier gelicht van de nieuwe MacBook Pro. Het was al van 2012 geleden dat die een grote update kreeg, met de toevoeging van het retinascherm. In de jaren nadien kregen de specificaties wel eens een update, maar een radicale verandering bleef uit. Tot nu dan, want de nieuwe MacBook Pro werd flink onder handen genomen. Apple heeft grote kuis gehouden en maakte komaf met alle aansluitingen en poorten. Alleen de audiojack blijft intact, de rest wordt vervangen door twee tot vier USB-C-aansluitingen.

De grote eyecatcher is de nieuwe Touch Bar. Dat is een aanraakstrook bovenaan het toetsenbord die de rij functietoetsen vervangt. Wie voor het 13 inchmodel kiest, krijgt de keuze: Touch Bar of functietoetsen. Het 15 inchmodel komt alleen in een versie met Touch Bar.

Het grote voordeel van die aanraakstrook is dat zijn functie verandert afhankelijk van het programma dat op dat moment actief is. De belangrijkste toetsen, zoals Escape en de volumeknoppen blijven altijd zichtbaar, maar de rest van de balk verandert.

We overlopen hieronder de verschillende toepassingen die momenteel al beschikbaar zijn, maar dat is nog maar het begin. Apple stelt de Touch Bar open voor ontwikkelaars, zodat die de functionaliteit in hun software kunnen integreren. De mogelijkheden van de aanraakstrook zullen dus alleen maar toenemen.

1. Functietoetsen. De klassieke functietoetsen tekenen nog steeds paraat en verschijnen op de Touch Bar wanneer je de FN-toets ingedrukt houdt.

2. Systeemregelaars. Met de systeemregelaars kan je allerlei zaken aanpassen zoals helderheid, volume of toetsenbordverlichting.

3. Foto’s. In de Foto’s-app kan je op de Touch Bar door je foto’s bladeren, een beeld aan je favorieten toevoegen, roteren of meteen een filter toepassen.

4. Final Cut Pro. In Final Cut Pro toont de Touch Bar een interactieve tijdbalk van je project waar je eenvoudig door kan navigeren.

5. Mail. Pas de opmaak van je mailbericht aan, voeg emoji toe en verzend met een druk op de knop, rechtstreeks vanaf de Touch Bar.

6. Safari. Blader door je openstaande tabbladen in Safari of open je favoriete websites vanaf de Touch Bar.

7. Keynote. Navigeer via de Touch Bar door je dia’s wanneer je op het volledig scherm presenteert. Je kan ook de opmaak van je tekst aanpassen.

8. FaceTime. Komt er een telefoontje of FaceTime-gesprek binnen, dan verschijnt de melding op de Touch Bar en kan je meteen antwoorden.

9. Kleurenpalet. Selecteer een palet en tik om een kleur te kiezen voor tekst of objecten in Pages, Keynote en andere toepassingen.

10. Emoji’s. In apps als Berichten en Mail geeft de Touch Bar snelle toegang tot je vaak gebruikte emoji’s.

11. Doe het zelf. In sommige apps kan je de Touch Bar zelf instellen met de commando’s die jij het nuttigst vindt.