De live-tegels die Microsoft in Windows 8 introduceerde, zijn een variant op smartphonenotificaties: wanneer je er actieve sociale media-accounts en andere apps aan koppelt, krijg je via de tegels de laatste updates op je feed te zien. Niet iedereen zit echter op al die informatie in het startmenu te wachten. Hunker je naar het sobere startmenu van Windows 7? Het hoeft niet bij dromen te blijven: je kan het startmenu in Windows 10 gewoon aanpassen.

Losmaken

De eerste stap om je startmenu te transformeren bestaat uit het verwijderen van de live-tegels. Je doet dit door ze elk apart aan te klikken met je rechtermuisknop en daarna op Van start losmaken te klikken, dat bovenaan het lijstje staat en gesymboliseerd wordt met een punaise. Zodra alle tegels weg zijn, kan je de lege ruimte inklappen. Dit doe je door met je cursor op de rechter zijrand van het startmenu te gaan staan en deze naar links te slepen. Het startmenu zal er nu een pak dunner uitzien.

Extra flair

Je kan het startmenu nog meer naar je hand zetten door een nieuw likje verf toe te voegen. Je kan het standaard zwartgekleurde menu in een andere tint zetten door naar de Instellingen te gaan. Kies hier voor Persoonlijke instellingen en ga naar Kleuren. Hier kan je een accentkleur uitkiezen en vervolgens de optie Kleur op scherm Start, de taakbalk en in het actiecentrum weergeven inschakelen om het startmenu aan te passen. Vink je Automatisch een accentkleur uit mijn achtergrond selecteren aan, dan probeert Windows de kleur af te stemmen op je achtergrondbeeld.