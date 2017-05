Zoals we eerder in ons dossier uitlegden, kocht Microsoft vorig jaar het streamingplatform Beam op. Dankzij de Creators Update verbindt Beam voortaan rechtstreeks met je Xbox Live-account, waardoor je erg eenvoudig je favoriete spellen naar het streamingplatform en Xbox Live kan streamen. Hoe maak je gebruik van deze handige nieuwe functie?

Je kan je spelervaringen opnemen met behulp van de gamebalk. Houd de Windows-toets en G-knop ingedrukt om de balk op te roepen. Indien je momenteel geen spel aan het spelen bent, moet je Ja, dit is een game aanvinken. Anders zal de gamebalk automatisch verschijnen. Met de knop aan de linkerzijde van de balk kan je de Xbox-app openen, klik op het tweede icoontje om een screenshot van je spel te nemen en met de derde knop sla je een gameclip op van de vooruitgang die je tot nog toe hebt gemaakt. Verder klik je op de rode cirkel om een opname te starten, klik je hierna op het vierkant om de opname te beëindigen en ga je naar het tandwielicoon om de instellingen van de gamebalk te wijzigen.

Behalve via de gamebalk kan je eveneens de instellingen aanpassen via de instellingenapp van Windows 10. Microsoft heeft een extra menu aan de instellingen toegevoegd om het leven van gamers eenvoudiger te maken. Klik op Gaming en je zal in het tabblad Gamebalk terechtkomen. Hier kan je alternatieve sneltoetsen opgeven en wijzigen of je via de gamebalk clips kan opnemen. In het tabblad Game DVR kan je tot in detail de instellingen voor je clipopnames kiezen. Je kan onder andere de map met gameclips veranderen, de videokwaliteit bepalen en je microfoon standaard inschakelen. In de instellingenapp krijg je eveneens de kans om de opties voor clips uit te zenden te wijzigen. Je kan bepalen of er audio wordt opgenomen, wat de audiokwaliteit is en of je webcam wordt gebruikt.

Beam

Eenmaal je de instellingen van de gamebalk tot in de puntjes naar je hand hebt gezet, kan je aan de slag gaan met het uitzenden van gameclips. Start een spel en roep de gamebalk op. Als voorlaatste optie verschijnt een schotelantenne. Klik hier op en je krijgt de kans om enkele details te wijzigen. Zo kan je je camera en microfoon inschakelen en de positie van de camerabeelden kiezen. Klik op Uitzending starten om je spelervaringen op Beam te delen. Een venster zal verschijnen, waarin je kan zien welke beelden worden gedeeld, hoeveel mensen je ervaringen volgen en hoe lang je al aan het uitzenden bent. Je kan stoppen met streamen door op het vierkantje te klikken. Ook kan je je microfoon en webcam in- en uitschakelen.

Wanneer je gameclips uitzendt, zal dit automatisch via Beam gebeuren met je Xbox-account. Je kan de beelden zelf bewonderen door naar beam.pro/[je Xbox-account] te gaan. Op deze pagina komen mensen terecht die geïnteresseerd zijn in je games en kunnen ze met je chatten. Wie video’s wil delen met de Xbox-gemeenschap, kan terecht bij de Xbox Live-app. Klik aan de linkerzijde van de applicatie op Game DVR en je zal alle beelden die je hebt uitgezonden en opgenomen zien staan. Selecteer je favoriete video, scrol naar beneden en klik op Uploaden. Je online vrienden zullen je gameclips vanaf nu kunnen bewonderen.