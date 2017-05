In de meeste software voor fotobewerking zit wel een of andere functie om je foto’s ‘automatisch” te verbeteren. Dat houdt meestal in dat het contrast en de kleurverzadiging verhoogd worden, en soms ook dat de schaduwpartijen wat opgehelderd worden. Soms levert dat een aanvaardbaar resultaat op, soms lijkt het nergens op. Het probleem is dat de meeste software alleen heel algemene eigenschappen van een foto kunnen analyseren, zoals belichting en contrast. Ze hebben geen idee wat er juist op de foto staat, en kunnen daar dan ook geen rekening mee houden. Photolemur doet het anders.

Het programma kan overweg met jpeg- en raw-bestanden. Foto’s laten bewerken door Photolemur is kinderspel. Je opent de gewenste foto of foto’s, en laat de software haar werk doen. In het hoofdvenster zie je na enkele seconden de bewerkte versie verschijnen. Je kan op een oog-icoontje klikken om de originele foto te zien, of een gesplitste voor/na-weergave oproepen; deze werkt helaas alleen met een splitsing tussen links/rechts, terwijl voor sommige foto’s een splitsing boven/onder handiger zou zijn.

Sterke wijzigingen

Onder de foto staat een schuifregelaar waarmee je de sterkte van de aanpassing kunt wijzigen; er zijn vier stappen naar ‘Realistic’ en vier naar ‘Vivid’. Ben je tevreden met het resultaat, dan klik je op Export om de geselecteerde foto of foto’s op te slaan. Door dat te doen, laat je de artificiële intelligentie bijleren: Photolemur gaat ervan uit dat je tevreden bent met foto’s die je exporteert. Van foto’s die je niet exporteert, weet Photolemur dat het resultaat niet overtuigend was. Hoe vaker je het programma gebruikt, hoe beter het dus zou moeten worden. Je kunt foto’s ook rechtstreeks naar sociale media exporteren. Buiten een crop-tool zijn er geen andere manieren om foto’s te bewerken. Photolemur is dus geen Photoshop-alternatief.

Sommige aanpassingen zijn heel subtiel; bij een portretfoto maakte Photolemur de kaken iets minder bol, zodat de persoon op de foto slanker lijkt. Vooral bij landschappen en natuurfoto’s komen de aanpassingen realistisch over. Als er personen op de foto staan is het resultaat over het algemeen echter minder naar mijn smaak. Huidtinten zien er met de standaardaanpassing soms onnatuurlijk uit: soms wordt huid te zacht gemaakt, zodat je de huis van een barbie-pop krijgt.