In het actiecentrum van Windows 10 (de knop helemaal rechts op de startbalk) vind je een knop Notitie. Door hierop te klikken open je OneNote en kan je een nota opslaan. OneNote is een Microsoft-programma, maar toch is de software niet echt goed afgestemd op gebruik in Windows 10. Een veel beter alternatief is Action Note. Deze gratis app werkt ook vanuit het actiecentrum een laat je notities vastpinnen in het startmenu.

Action Notes herbergt een breed assortiment aan functies. Je kan een nota dicteren, afbeeldingen toevoegen, een uitgebreide classificatiestructuur opzetten en meer. Een van de handigste onderdelen van de app is echter dat je het kan integreren in het actiecentrum, waardoor je deze rechtstreeks kan openen via het venster en een notitie kan aanmaken. Je downloadt de app via de Windows Store, wat betekent dat je er een Microsoft-account voor nodig hebt. Je herkent de Action Note-app aan het gele logo. Haal de app binnen.

Instellen

Open de app nog niet meteen. Klik eerst op het actiecentrum-icoontje helemaal rechts op de startbalk. Druk op de knop Notitie. Windows zal je nu vragen welke app je als standaardprogramma wil instellen voor deze knop. Selecteer Action Note en klik op OK om de app te integreren in het actiecentrum. Nadat je de keuze hebt gemaakt, zal het programma zich openen en kan je als je wilt meteen een notitie neerpennen. Start je de app op via het startmenu

Met het instellen van Action Note als standaard open je niet alleen het programma via de snelknop in het actiecentrum, het programma zal nu ook permanent bovenaan beschikbaar zijn in het venster van het centrum. Je hoeft dus zelfs niet op de knop te klikken om aan een nota te beginnen: als je op het pijltje bij Action Note klikt, verschijnt er een tekstveld waardoor je rechtstreeks een nota kan tikken in het actiecentrum. Wanneer je deze bewaart, zal het vastgepind worden als een melding in het actiecentrum.

Een nota via het actiecentrum intikken gaat snel, maar je mist er wel de extra functies van Action Note door. Wanneer je binnen de app werkt, kan je bijvoorbeeld een afbeelding toevoegen door onderaan het programma op het paperclip-icoontje te klikken en het beeld op je computer aan te wijzen. Om een notitie als een tegel op het startmenu te laten verschijnen, bewaar je de tekst, selecteer je deze opnieuw en klik je vervolgens op het punaise-symbool.