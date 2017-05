Terminal Emulator for Android en een kleine en eenvoudige applicatie die de Linux-terminal naar je Androidtoestel brengt. Voor de Linux-leken: de terminal is het equivalent van de opdrachtprompt in Windows. De op tekst gebaseerde interface is net zo krachtig, al zijn de beschikbare mogelijkheden wel wat gekortwiekt op je mobiele telefoon.

Je kan de emulator zo uit de Play Store downloaden. Hoewel de app er krachtig uitziet, hoef je je telefoon niet te rooten. Dat wil bovendien zeggen dat je je toestel niet kan vernietigen door iets verkeerds te doen met de terminal, al kan je natuurlijk wel mappen en bestanden aanmaken en verwijderen op je SD-kaart. De emulator geeft je immers toegang tot de command line van Android zelf.

Klinkt dat verrassend? Vergeet dan niet dat Android zelf eigenlijk niets meer is dan een flink aangepaste Linuxdistributie. De terminal is vooral leuk voor wie al overweg kan met Linux, maar de app kan je ook helpen je eerste stapjes in de wereld van de Linux-terminal te zetten.