Als je een computer deelt, is het een goed idee om je Chrome-account met een wachtwoord te beveiligen. In je account zit immers niet alleen je surfgeschiedenis en je bladwijzers, maar ook je opgeslagen wachtwoorden. Google Chrome kan overweg met verschillende profielen, die je vervolgens kan beveiligen. Zo kan je snel wisselen tussen verschillende gebruikers.

Om profielen aan te maken en te beheren in Google Chrome moet je in de instellingen duiken. Geef chrome://flags/#enable-new-profile-management in als url en druk op Enter om de instellingen voor profielmanagement te openen. De optie Nieuwe profielbeheersystemen staat nu gemarkeerd. Kies in het menuutje waar nu Standaard staat voor Ingeschakeld. Onderaan het scherm lees je dat je Chrome opnieuw moet opstarten om de instelling te activeren. Klik op Nu opnieuw opstarten. Chrome zal eventuele open tabbladen herstellen na het heropstarten.

Gebruikers aanmaken

Klik nu rechtsboven op de drie puntjes en kies Instellingen in het menu dat verschijnt. Je komt automatisch in een nieuw tabblad met instellingen terecht. Scrol door naar het hoofdstukje Personen. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klik je op de knop Persoon toevoegen. Je kan een naam voor de nieuwe gebruiker kiezen, alsook een fotootje. Chrome geeft je bovendien de optie om een afzonderlijke snelkoppeling voor de nieuwe gebruiker op het bureaublad te plaatsen. Zo kan hij of zij Chrome starten zonder eerst op jouw account terecht te komen. Je kan, indien gewenst, aanvinken om de websites die de nieuwe gebruiker bezoekt, te monitoren. Dat is niet erg privacyvriendelijk, maar kan je bijvoorbeeld als ouder gebruiken om het gedrag van de kinderen in het oog te houden.

Kies je ervoor om de nieuwe gebruiker te monitoren, dan verschijnt er een dialoogvenster met meer uitleg. Om de rechten van die gebruiker te beheren, surf je naar www.chrome.com/manage. Met de standaardinstellingen kan de nieuwe gebruiker alle sites op het internet onbeperkt bezoeken. Klik op Schakelen naar om een tabblad onder de nieuwe gebruiker te openen. Rechts bovenaan zie je aan wie het browservenster toebehoort. De nieuwe gebruiker kan zijn of haar Gmail-account indien gewenst aan het nieuwe Chrome-profiel koppelen. Zo worden wachtwoorden en bladwijzers gesynchroniseerd met het nieuwe account, zonder dat jouw Chrome-profiel daar last van heeft.

Wachtwoord

Tot slot is het tijd om je eigen account van een wachtwoord te voorzien. Klik rechts bovenaan op je naam en selecteer Afsluiten met kinderslot. Je zal nu je Gmail-wachtwoord moeten ingeven om weer toegang te krijgen tot je Chrome-account. Wanneer je je Gmail-account met tweestapsverificatie hebt beschermd, wat trouwens altijd een goed idee is, moet je eenmalig de hele Google-inlogprocedure opnieuw doorlopen. Voortaan heeft je browser ook een gastmodus. Die is handig wanneer je iemand zonder account snel op je toestel wilt toelaten. Via het menuutje rechts bovenaan vind je tot slot de optie Mensen beheren. Klik daarop om een nieuwe gebruiker toe te voegen of er één te verwijderen.