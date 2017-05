Harde schijven zijn tegenwoordig groot genoeg om zonder problemen of frustratie naar hartenlust te computeren. Tenzij je een SSD gebruikt; die flashgebaseerde geheugenschijven zijn nog te duur om aan te kopen met meer dan 256 GB aan capaciteit. Door de jaren heen is er dus nog maar weinig veranderd: zelfs vandaag nog komen we opslagruimte tekort. De Windows 10 Creators Update kan je evenwel hulp bieden: de update kan er namelijk voor zorgen dat je computer zichzelf onderhoudt door regelmatig automatisch rommelbestanden op te schonen. Nu wil je natuurlijk weten hoe dat in zijn werk gaat?

30 dagen

Tenzij je regelmatig rigoureus bezig bent met het opschonen van je systeem, zal je merken dat je computer vroeg of laat een imposante hoeveelheid aan rommel heeft verzameld. Dankzij de nieuwe functie, genaamd Storage Sense, in Windows 10 kan je er nu voor zorgen dat dergelijke bestanden automatisch worden gewist. Tijdelijke bestanden en bestanden in de prullenmand die ouder zijn dan 30 dagen zullen automatisch verdwijnen. Hou daar rekening mee: je hebt ‘slechts’ 30 dagen om ze indien nodig in veiligheid te brengen. Stel die back-up dus niet te lang uit.

De nieuwe functie staat standaard uit en moet je dus eerst inschakelen. Daarvoor moet je navigeren naar de instellingen, waar je naar het Systeem gaat. Selecteer Opslag en onder Lokale opslag zal je Storage Sense zien staan. Activeer dat. Je kan dan nog kiezen of je de functie gewoon laat werken, of dat ze bepaalde zaken, zoals de prullenmand, moet overslaan.

Schoon schip

In dat scherm dat zich opende, waar je kan kiezen welke tijdelijke bestanden mogen overleven, kan je ook kiezen om meteen schoon schip te maken en alle rommel over boord te gooien. Let wel op: alle bestanden zijn dan permanent van je computer verwijderd. Kijk dus eerst nog eens in je prullenmand alvorens je een stap zet die je niet kan terugdraaien.

Het zijn voornamelijk tabletgebruikers die hiermee in hun nopjes mogen zijn. Een Windows-tablet met redelijk weinig opslagplek kan hard zeuren. Dankzij deze toevoeging aan je besturingssysteem maak je daar komaf mee. Storage Sense is nog steeds geen zaligmakend middeltje, maar het helpt al veel.