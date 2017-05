Wanneer je veel mails ontvangt, is het niet altijd eenvoudig om door het bos de bomen te zien. In Outlook kan je daarom erg eenvoudig mappenstructuren aanmaken om je e-mails te organiseren. Door daarnaast regels aan te maken waardoor berichten automatisch in de juiste map belanden en je opstartmap te wijzigen, hou je overzicht over alle berichten die je ontvangt.

Nieuwe map

Start Outlook op en klik aan de linkerkant met je rechtermuisknop op Postvak IN. Een menulijst verschijnt, waarin je onder andere kan kiezen om een Nieuwe map te maken of mappen te kopiëren. Kies de eerste optie en geef je nieuwe map een naam. Vervolgens kies je welk type data de map bevat. Dat kunnen onder andere agendaitems en contactpersoonitems zijn. Indien je in de map e-mails wilt bewaren, kies je voor E-mail en postitems. Selecteer ten slotte waar je de map wilt opslaan. De hoogste locatie die mogelijk is, is rechtstreeks onder je account, maar je kan eveneens een map in je Postvak IN maken. Klik op OK om de wijzigingen te bewaren.

Stel dat je in de voorgaande stap een map voor je belangrijke e-mails hebt aangemaakt waarin je dringende berichten voor je werk en privé wilt bewaren. Je kan twee submappen aanmaken om dit onderscheid duidelijk te maken. Klik met je rechtermuisknop op de map en kies wederom Nieuwe map. Outlook toont deze keer geen instellingenvenster, maar laat je de submap onmiddellijk een naam geven. Druk op enter nadat je de map een titel hebt gegeven en je submap is klaar voor gebruik. Klik op het driehoekje naast je map voor belangrijke berichten om de submappen te verbergen en weer te tonen. Je kan te allen tijde de positie van al je mappen wijzigen door deze te verslepen.

Regels

Berichten van bepaalde personen of met een zeker onderwerp wil je waarschijnlijk altijd in je map met belangrijke berichten plaatsen. Dat proces kan je gelukkig automatiseren. Klik bovenaan op Bestand en kies vervolgens voor Regels en waarschuwingen beheren. Druk in het venster dat is verschenen op Nieuwe regel en kies er eentje uit die aan je eisen voldoet. Wil je de berichten van je partner steeds in je privémap hebben, dan kies je bijvoorbeeld voor Berichten van iemand naar een map verplaatsen. Klik op Volgende en druk onderaan op personen of openbare groep. Een venster met contactpersonen verschijnt, waarin je dubbelklikt op de naam van je partner. Klik op OK en vervolgens op Volgende. Klik in het volgende venster onderaan op naam map, kies de juiste locatie en klik op OK. Geef eventueel uitzonderingen op, klik op Volgende en vervolgens op Voltooien. Alle mails van je partner worden automatisch verplaatst naar je privémap.

Nu je verschillende mappen hebt aangemaakt, is je Postvak IN hoogstwaarschijnlijk niet langer het epicentrum van je activiteiten. Daarom kan je je opstartmap in Outlook veranderen. Klik bovenaan op Bestand en ga naar Opties. Een venster verschijnt, waarin je aan de linkerzijde op Geavanceerd klikt. Onder Outlook starten en afsluiten staat als eerste optie je opstartmap. Standaard is dat je Postvak IN, wat je kan veranderen door op Bladeren te klikken. Selecteer de juiste map en klik vervolgens op OK. Sluit het optievenster af door nogmaals op OK te klikken.