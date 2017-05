Je kent het gevoel ongetwijfeld wel wanneer je iets wilt doorsturen, maar het bestand blijkt te groot. Twee opties: ofwel gebruik je een dienst zoals WeTransfer.com, of je gaat het bestand kleiner maken. Soms kan dat, wanneer het bijvoorbeeld over een foto gaat. Het nadeel is dat daar altijd kwaliteitsverlies mee gepaard gaat. Wanneer een bestand toch kleiner moet, kan je altijd proberen om het te comprimeren. Het éne type kan er beter tegen dan het andere, maar het is altijd de moeite waard om te proberen. Zip-software wordt dan jouw beste vriend. Extra gemakkelijk: hiermee kan je ineens verschillende bestanden verpakken als één om ze tegelijk door te sturen. Aan het werk!

Stap 1: Integreren

Klik onderaan op de downloadlink en je wordt naar de downloadpagina gebracht. Kies de meest recente versie en installeer het gedownloade bestand. Tijdens deze workshop was dat versie 1.4. Tijdens de installatie is het belangrijk dat je deze twee functies aanvinkt: add zipware to Windows Explorer context menu en make Zipware the default program for .zip files. Beide zijn belangrijk voor de voortgang van de workshop en om later Zipware nog meer te gebruiken. Je hoeft je geen zorgen te maken, deze gratis software probeert je geen extra reclame of programma’s in je nek te duwen. Finaliseer de installatie door uiteindelijk op Close te klikken. Spijtig genoeg start het programma niet automatisch na installatie. Klik op Start, typ Zipware en klik op het nieuwe programma.

Stap 2: Samen nemen

Op het eerste zicht kan je weinig doen met Zipware, maar alles hangt ervan af hoe je het wilt gebruiken. Je opent het programma alleen op deze manier wanneer je bestanden wilt samennemen tot één bestand. Klik links bovenaan op New om aan de slag te gaan. Kies in deze volgorde: plaats waar het bestand mag staan, formaat (zip), compressie (ultra) en bevestig met ok. Nu zie je een bestand met je gekozen naam links in de kolom staan. Sleep nu alle bestanden die je wilt samenvoegen tot een bestand in het lege rechtervak. In mijn voorbeeld heb ik 18 bestanden verpakt tot één bestand, en heb ik de totale opslaggrootte van 6 MB naar 5 MB kunnen terugbrengen. Nu kan je dit als één bestand doorsturen, in plaats van tientallen bestanden apart.

Stap 3: Viruscheck

Heb je net een zip-bestand ontvangen? Dat kan je voortaan met Zipware openen. Voordat je alle bestanden uit het pakket haalt, adviseer ik je om de Virustotal-functie te gebruiken. Niet alle antiviruspakketten analyseren zip-bestanden fatsoenlijk op virussen. Dubbelklik op het zip-bestand en klik centraal bovenaan op Test. Nadat je de voorwaarden accepteert, krijg je de vraag of je het gekozen bestand wilt uploaden naar VirusTotal.com. Bevestig met Yes en laat Zipware zijn werk doen. Na het uploaden opent je internetbrowser automatisch met het rapport van de virusscan door 70 verschillende antivirusmerken. Het kan soms tot 5 minuten duren voordat het rapport binnen is. Is alles veilig? Ga dan naar Zipware, klik op Extract bovenaan en kies waar je alle bestanden wilt uitpakken.

Stap 4: Vertrouwelijk

Moet je gevoelige bestanden doorsturen naar iemand? Dan is Zipware perfect om alles te versleutelen met een slim wachtwoord. Maak opnieuw een zip-bestand aan zoals in stap 2 maar kies bij het begin ook tabblad Encryption. Vink daar Encrypt Archive aan en kies een wachtwoord. Bevestig met hetzelfde wachtwoord en klik op OK. Vanaf nu heb je een veilig pakket aangemaakt dat zonder problemen in foute handen mag vallen. Zolang die persoon niet het wachtwoord kent, kan hij er niets mee. Handig om met een gerust hart iets vertrouwelijk door te sturen!