Voor velen is het een automatisme geworden om ’s avonds hun computer uit te schakelen. Niemand heeft echter een feilloos geheugen, waardoor er overal ter wereld nachten voorbijgaan waarin mensen zijn vergeten om hun toestel uit te schakelen. Met behulp van een eenvoudig script zorg je ervoor dat je computer zijn ogen ’s avonds sowieso sluit.

Stap 1: Algemeen

Ga naar het zoekveld in Windows, typ Taakplanner en druk op enter. De taakplanner zal zich openen, waarin je een lijst kan terugvinden met acties die op bepaalde tijdstippen gebeuren. Ook wanneer je de planner nog nooit hebt gebruikt, zal je naar alle waarschijnlijkheid taken kunnen terugvinden. Andere applicaties gebruiken het medium immers om op gezette tijdstippen automatisch naar updates op zoek te gaan. Klik aan de rechterzijde op Taak maken om aan de slag te gaan. Geef in het eerste venster een naam in waarmee je de taak ook op een later tijdstip kan herkennen en vink de optie Uitvoeren ongeacht of gebruiker wel of niet is aangemeld aan. Duid verder de optie Met meeste bevoegdheden uitvoeren aan en selecteer onderaan Windows 10, of een lagere versie van Windows, indien je nog niet bent geüpgraded.

Stap 2: Triggers

Klik bovenaan op het tabblad Triggers en vervolgens op Nieuw. Kijk in het nieuwe venster dat zich heeft geopend na of de start van de taak op Gepland staat. Onder de instellingen kan je aangeven wanneer je wilt dat de taak uitgevoerd wordt. Als voorbeeld zullen we elke avond om middernacht kiezen. Vink hiervoor de optie Dagelijks aan en verander het tijdstip naar middernacht. Klik op OK om je veranderingen te bewaren. Je zal de trigger die je net hebt aangemaakt in het venster zien staan.

Stap 3: Acties

Ga naar het tabblad Acties en klik onderaan op Nieuw. Verzeker je ervan dat als type actie Programma starten is aangeduid. Vul hierna onder Programma/script shutdown in. Bij de parameters dien je /S /F te schrijven. Eenmaal je de juiste commando’s hebt opgegeven, klik je op OK. Net als bij de vorige stap zal je zien dat er een nieuwe regel is verschenen. Klik op het tabblad Voorwaarden om de instellingen verder aan te passen. Hier kan je ervoor zorgen dat je computer niet wordt uitgezet wanneer je nog laat aan het werk bent. Vink de bovenste drie opties aan en geef een tijd op dat je computer inactief moet zijn alvorens hij wordt uitgeschakeld. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat het toestel gedurende een half uur inactief moet zijn en dat de taak een uur moet wachten alvorens het de activiteit van je computer weer nakijkt.

Stap 4: Instellingen

In het laatste tabblad, Instellingen, kan je terecht om aan te geven wat de taak moet doen wanneer ze faalt. Vink de optie Als de taak mislukt, opnieuw opstarten elke aan en vul in dat de taak iedere 30 minuten een nieuwe poging mag wagen. Beperk het maximaal aantal keren dat de taak zich mag heropstarten tot 3 om te vermijden dat je computer in een oneindige lus belandt. Klik ten slotte op OK om de taak te bewaren. Telkens wanneer het middernacht is, zal de taak in gang schieten en zal ze je computer uitschakelen.