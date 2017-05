Zowel lokale als netwerkprinters durven al eens kuren te vertonen. Je hebt een printopdracht verstuurt naar het toestel, maar de printer blijft oorverdovend stil in zijn hoekje. Op dergelijke momenten kan je proberen de Print Spooler te resetten. Deze service bereidt documenten voor en beheert de bestanden die afgedrukt moeten worden. Met een beetje geluk schiet de printer na deze ingreep in actie. Indien dit niet het geval is, wordt het tijd om dieper te graven, op zoek naar een oplossing die wel werkt.

Stap 1: Papier en inkt

Wanneer je printer geen documenten wilt afdrukken, kan een eenvoudig probleem aan de basis liggen. Kijk na of het toestel verbonden is met een stopcontact en of het nog voldoende papier tot zijn beschikking heeft. Ga eveneens na of er geen papier is dat de printer blokkeert en verzeker je ervan dat er voldoende inkt is om je bestanden af te drukken. Je kan alle voorgenoemde dingen nakijken op je printer zelf, maar ook in Windows kan je de status van je printer terugvinden. Typ Apparaten en printers in het zoekvenster van Windows, druk op enter en klik op de juiste printer. Onderaan kan je de Status van de printer aflezen.

Stap 2: Print Spooler resetten

Zoals eerder aangehaald, is de Print Spooler resetten een actie waarmee je je printer weer aan de praat kan krijgen. Typ hiervoor services in het zoekveld van Windows en druk op enter. In het venster dat zich opent, kan je alle diensten terugvinden die door je computersysteem gebruikt kunnen worden. Scrol naar beneden in de lijst tot je print spooler ziet staan. Klik met je rechtermuisknop op de regel, kies voor Eigenschappen en druk vervolgens op Stoppen. Laat het Services-venster openstaan en open Windows Verkenner. Voer in de adresbalk %windir%\System32\spool\PRINTERS in en klik op Doorgaan indien je een waarschuwing krijgt. Verwijder de inhoud van de volledige map door Ctrl en A in te drukken en vervolgens de Delete-knop aan te slaan. Wanneer je hierna de Print Spooler opnieuw start in het Services-venster, zullen alle documenten wederom naar de printer worden verstuurd. Vaak is dit voldoende om het toestel weer in gang te krijgen.

Stap 3: Automatische reset

Indien je voorgaande stap niet iedere keer wilt doorlopen wanneer je printer een document niet afdrukt, kan je een script maken. Open het kladblok en schrijf net stop spooler. Zoals je waarschijnlijk vermoedt, zal deze regel de Print Spooler-service doen stoppen. Om hierna de printermap te ledigen, schrijf je op de volgende regel del /Q /F /S “%windir%\System32\spool\PRINTERS\*.*”. Typ ten slotte net start spooler om de printer weer in gang te trappen. Sla het document op als een .bat-bestand door in Windows Verkenner bij Opslaan als voor Alle bestanden te kiezen en de bestandsnaam te laten eindigen met .bat. Wanneer je printer in de toekomst kuren vertoont, volstaat het om te dubbelklikken op het .bat-bestand om de Print Spooler-service te resetten.

Stap 4: Printtaak herstarten

Heeft de Print Spooler resetten het probleem niet opgelost? Dan wordt het tijd om na te kijken of een bepaalde printtaak voor problemen zorgt. Typ in het zoekvenster van Windows Apparaten en printers en druk op enter. Klik met je rechtermuisknop op de juiste printer en kies voor Afdruktaken weergeven. In het venster dat zich opent, worden alle documenten getoond die in de wachtrij staan om afgedrukt te worden. Meestal zorgt het oudste document in de lijst voor problemen. Kijk de waardes in de kolom Verzonden na om te ontdekken wat het oudste document is, klik met je rechtermuisknop op de juiste regel en kies voor Opnieuw starten. Indien deze actie het probleem nog steeds niet van de baan heeft geholpen, moet je de taak verwijderen. Klik met je rechtermuisknop op de regel, kies voor Annuleren en klik ten slotte op Ja.