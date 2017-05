Duidelijke grafieken creëren in Excel is een vaardigheid die je leert met vallen en opstaan. Je dataset juist invoegen, is nog maar het halve werk: hoe je je gegevens presenteert, weegt bijna even zwaar door voor de effectiviteit van je tabel. Het is bovendien niet altijd even eenvoudig om de correcte instellingen te vinden tussen de vele knoppen van het Office-programma. We stippen hieronder verschillende manieren aan om je grafieken te verbeteren. We werken hiervoor in Excel 2016.

Stap 1: Legenda

Je hebt je data voorbereid en bent klaar om je grafiek te creëren. In het tabblad Invoegen vind je in het midden de knop om grafieken aan te maken terug. Het kiezen van welk type grafiek je gebruikt, is belangrijk en toont ook waar je de klemtoon op wilt leggen. Klik je op de knop Aanbevolen grafieken, dan stelt Excel zelf de meest gepaste types voor, samen met een heldere uitleg in welke situaties je deze het beste gebruikt.

Afhankelijk van welke grafiek je kiest, zal het programma een legende bijvoegen aan het beeld. Wil je met dit onderdeel schuiven? Rechterklik op de grafiek en selecteer Grafiekgebied opmaken. Rechts zal er nu een menu verschijnen waar je door een pijltje aan te klikken kan opteren voor Legenda. Kies hieronder voor het rechtericoontje om de positie aan te passen.

Stap 2: Rasterlijnen

Wanneer je met heel wat categorieën op de x-as werkt, kunnen rasterlijnen eerder hinderlijk overkomen dan helpend om de waarden te onderscheiden. Om die reden, en om de verhoudingen tussen verschillende categorieën sterker te benadrukken, laat je deze beter achterwege. Je bewerkstelligt dit door met je rechtermuis op de grafiek te klikken, Grafiekgebied opmaken te klikken en vervolgens onder het pijltje Primaire rasterlijnen te selecteren. Ga naar het eerste icoontje (Opvulling en lijn) en vink Geen lijn aan om de rasterlijnen te verwijderen.

Stap 3: Kleur en stijl

Excel 2016 biedt je meer opties aan dan voorgaande versies om af te stappen van de standaard lay-out van een grafiek. In het tabblad Ontwerpen (dat verschijnt wanneer je een grafiek aanmaakt) vind je het onderdeel Grafiekstijlen, waar je uit diverse opmaakopties voor je grafiek kan kiezen – je vindt dezelfde sjablonen ook terug wanneer je op het penseelicoontje klikt dat verschijnt wanneer je je grafiek selecteert. De knop Kleuren wijzigen laat je experimenteren met het kleurenpalet van je beeld. Daarnaast vind je in het tabblad Pagina-indeling ook links de knop thema’s om de kleuren en het lettertype van de grafiek aan te passen.

Stap 4: Eigen sjabloon

Zit de kleurencombinatie die je zoekt niet tussen de beschikbare opties? Door elke categorie in de grafiek afzonderlijk te selecteren kan je de waardes van een eigen kleur voorzien. Klik je bij Opvulling voor Meer opvulkleuren, dan kan je via het tabblad Aangepast specifieke kleurtonen via RGB instellen, om bijvoorbeeld de kleuren van het bedrijfslogo getrouw over te nemen. Je kan een eigen sjabloon ook bewaren om later te hergebruiken door met je rechtermuisknop op de grafiek te klikken, Opslaan als sjabloon te selecteren en je lay-out vervolgens te bewaren.