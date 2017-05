Met een thuisgroep in Windows kan je bestanden en printers delen over je thuisnetwerk. Dit principe is met name interessant voor grote gezinnen met meerdere computers. Je kan eenvoudig documenten met elkaar delen en een familiecomputer gebruiken wordt vereenvoudigd. Je kan de functie terugvinden in Windows 7, 8 en 10.

Stap 1: Configuratiescherm

Open het thuisgroepvenster door naar het configuratiescherm te gaan, voor Netwerk en internet te kiezen en op Thuisgroep te klikken. Je kan het venster eveneens oproepen door in het zoekveld van Windows Thuisgroep te typen en op het bovenste resultaat te klikken. Via beide wegen kom je in hetzelfde venster terecht. Alvorens je aan de slag kan gaan, zal Windows op zoek gaan naar bestaande thuisgroepen in je netwerk. Indien er al een bestaat, kan je geen nieuwe thuisgroep aanmaken. Je krijgt dan enkel de mogelijkheid om lid te worden van de bestaande groep.

Stap 2: Nieuwe thuisgroep

Vindt Windows geen thuisgroep in je netwerk, dan kan je een nieuwe aanmaken. Klik hiervoor op Een thuisgroep maken en klik vervolgens op Volgende. Een venster zal verschijnen, waarin je per bibliotheek kan kiezen of deze gedeeld moet worden met andere computers in je thuisgroep. Pas de machtigingen eventueel aan en klik wederom op Volgende. Windows zal je een wachtwoord geven dat op andere computers in je netwerk gebruikt kan worden om lid te worden van de thuisgroep. Je kan de code eventueel kopiëren en bewaren in een afzonderlijk bestand. Klik op Voltooien om de creatie van de thuisgroep af te ronden.

Stap 3: Lid worden

Eenmaal je een thuisgroep hebt aangemaakt, kan je andere computers in je netwerk ermee verbinden. Meld je aan op een ander toestel en open wederom het thuisgroepvenster. Deze keer zal Windows wel een thuisgroep in je netwerk detecteren. Hierdoor is de knop waarop voorheen Een thuisgroep maken stond, veranderd in een exemplaar met Nu lid worden. Klik op deze knop en vervolgens op Volgende. Ook op deze computer kan je kiezen welke bestanden er zullen worden gedeeld met het gemeenschappelijke netwerk. Pas de machtigingen naar believen aan en klik op Volgende om verder te gaan.

Hierna zal je worden begroet door een scherm waarin om een wachtwoord wordt gevraagd. Indien je het wachtwoord in de vorige stap hebt opgeslagen, kan je dit gebruiken, maar het is eveneens mogelijk om op de voorgaande pc het wachtwoord opnieuw op te vragen. In het thuisgroepvenster op de pc waarop je de groep hebt aangemaakt, kan je op Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken klikken om de juiste code te bekomen. Geef het wachtwoord in en klik op Volgende en vervolgens op Voltooien om de tweede computer lid te maken van de groep.

Stap 4: Gedeelde mappen wijzigen

Windows geeft je de kans om te allen tijde te wijzigen wat je met je familie deelt via de thuisgroep. Open het thuisgroepvenster op een computer die met de groep is verbonden en klik op Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt. Hierdoor zal je wederom terechtkomen in het venster waarin de machtigingen van de bibliotheken kunnen worden gekozen. Pas deze aan zodat ze wel aan je voorkeur voldoen en klik op Volgende en Voltooien.

Stap 5: Delen beëindigen

Via het thuisgroepmenu kan je niet in detail beslissen welke mappen er juist worden gedeeld. Microsoft heeft hier bewust voor gekozen om de tool gebruiksvriendelijk en eenvoudig te houden. Wie per map of zelfs per bestand wil kunnen beslissen of hij deze met zijn huisgenoten deelt, kan bij Windows Verkenner terecht. Wanneer je bijvoorbeeld de documentenbibliotheek hebt gedeeld, kan je hiernaar navigeren in Windows Verkenner en één van de submappen aanduiden. Open het menulint in het venster door rechtsbovenaan op het pijltje te klikken en ga naar het tabblad Delen. In dit tabblad zie je de optie Delen beëindigen staan. Klik erop voor iedere submap of bestand dat je privé wilt houden.

Stap 6: Beveiliging

Uiteraard hoef je niet onmiddellijk het delen van een bestand volledig op te heffen, wanneer je enkel wilt voorkomen dat andere gebruikers het document wijzigen. In Windows Verkenner kan je je gedeelde bestanden beveiligen. Klik op een bestand of map dat je wilt beschermen tegen overijverige familiegenoten en kies bovenaan in het tabblad delen voor Thuisgroep (openen). Wanneer anderen het bestand weer wel mogen aanpassen, kan je in hetzelfde menu op Thuisgroep (openen en bewerken) klikken.

Stap 7: Thuisgroep verlaten

Wanneer je besluit dat een bepaalde pc niet langer lid moet zijn van je thuisgroep, moet je wederom naar het thuisgroepvenster gaan. Klik op De computer uit de thuisgroep verwijderen en kies in het volgende venster voor Thuisgroep verlaten. Een venster zal verschijnen waarin wordt verteld dat je de thuisgroep succesvol hebt verlaten. Klik op Voltooien om het proces te beëindigen. Je kan een thuisgroep niet verwijderen, maar wanneer iedereen de thuisgroep heeft verlaten, zal deze wel verdwijnen. Je kan hierna een nieuwe thuisgroep aanmaken en instellen, zoals in voorgaande stappen werd uitgelegd.

Stap 8: Particulier netwerk

Het kan zijn dat je tijdens de eerste stap de waarschuwing krijgt dat de netwerklocatie van je computer als particulier moet zijn ingesteld om een thuisgroep aan te kunnen maken. Hiermee verwijst Windows naar de optie dat andere pc’s op het netwerk je toestel mogen vinden. Wanneer je de eerste maal dat je verbonden was met het netwerk op nee klikte, zal je netwerklocatie ingesteld staan als openbaar, waardoor je beter beschermd bent. Indien je je op een thuisnetwerk bevindt, kan je dit zonder problemen wijzigen. Klik in de waarschuwing op Andere netwerklocatie en druk vervolgens op ja. Je netwerklocatie wordt nu aanzien als particulier, waardoor je wel een thuisgroep kan aanmaken.