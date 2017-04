De ‘Dynamisch vergrendelen’-functie mag je gerust Windows Goodbye noemen. De nieuwe functionaliteit staat in het verlengde van Windows Hello. Hello is al van het begin af aan een onderdeel van Windows 10. Het systeem laat je toe om eenvoudig in te loggen op computers of laptops die biometrie ondersteunen. De meest opvallende functie is de geavanceerde gezichtsherkenning. Een laptop, uitgerust met een speciale Realsense-camera, zal zijn eigenaar herkennen zodra die plaatsneemt voor het toestel, en hem onmiddellijk aanmelden.

Bluetooth

Dynamisch vergrendelen doet het tegenovergestelde: de functie zal je pc vergrendelen wanneer je hem achterlaat. Windows maakt daarvoor gebruik van je smartphone. Die moet je met je computer verbinden via bluetooth. Wanneer je wegwandelt en de bluetoothverbinding komt te vervallen, gaat je computer automatisch op slot.

Om van de dynamische vergrendeling gebruik te maken, moet je eerst je smartphone met je pc verbinden. Ga daarvoor naar Configuratiescherm en kies Apparaten en Printers. Zorg er nu voor dat bluetooth aan staat op je mobiele toestel en dat het zichtbaar is voor andere apparaten. Voor Androidtelefoons wil dat zeggen dat je het bluetooth-instellingenmenu moet openen. Klik nu op je pc op de knop Een apparaat toevoegen.

Als alternatief kan je een toestel toevoegen via een splinternieuw submenu. Ga naar Instellingen, Kies Apparaten en selecteer Bluetooth- of ander apparaat toevoegen. Verder is de werkwijze gelijkaardig.

Je Windowscomputer scant vervolgens zowel via je thuisnetwerk als via bluetooth. In principe verschijnt je smartphone meteen in de lijst van beschikbare toestellen. Klik op Volgende om de verbinding tot stand te brengen. Je zal nog even moeten bevestigen met een pincode, waarna je smartphone verbonden is met je Windowscomputer. Heel dit proces moet je maar één keer doorlopen: vanaf nu kan je beide toestellen zonder al te veel poespas met elkaar verbinden.

Heropstarten

Ga nu via Instellingen naar Aanmeldingsopties. Onderaan schuilt de nieuwe afmeldfunctie onder het titeltje Dynamisch vergrendelen. Klik op het bijhorende vinkje. Soms moet je je systeem herstarten vooraleer je de functie kan activeren.

Je laptop of desktop zal zichzelf nu vergrendelen zodra je smartphone buiten bluetoothbereik komt. Denk er aan een bluetoothverbinding best sterk is. Ga je even naar een andere kamer op kantoor of bij je thuis, dan zal de verbinding niet verbreken. Het systeem is geschikter om je computer automatisch te vergrendelen aan het einde van een werkdag of tijdens je lunchpauze, wanneer je ver genoeg van je systeem weg stapt.