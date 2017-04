Microsoft stelt de Creators Update vanaf 11 april ter beschikking. De grote upgrade wordt automatisch uitgerold naar alle Windows 10-toestellen maar dat wil niet zeggen dat ook jij al van de nieuwste versie van Windows kan genieten. De uitrol gebeurt gefaseerd over verschillende maanden. In eerste instantie zijn toestellen aan de beurt waarop de update al uitvoerig is getest. Minder populaire of zelfgebouwde toestellen komen later.

Misschien kan jij niet wachten om aan de slag te gaan met de update. In dat geval bestaat er een perfect legale manier om de nieuwste versie van Windows nu al binnen te halen. Andersom kan natuurlijk ook. Als je niet wakker ligt van nieuwe functies en vreest voor eventuele compatibiliteitsproblemen, dan wil je de kat misschien nog even uit de boom kijken. In dat geval kan je de update uitstellen, ook wanneer Microsoft jouw systeem al heeft geselecteerd om de Creators Update naar uit te rollen.

Forceren of uitstellen

We gaan er eerst van uit dat je niet kan wachten. Je hebt de Windows 10-upgradeassistent nodig om de Creators Update te forceren. Die assistent hielp ongeduldige Windowsgebruikers ook al toen de verjaardagsupdate uitrolde, dus misschien staat het tooltje nog wel op je systeem. Indien niet kan je het downloaden via www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10. Klik op Update nu om de assistent binnen te halen. Normaal detecteert de assistent automatisch de nieuwste beschikbare versie van Windows: versie 15063 of hoger.

Heb je nog geen interesse in de update? Dan kan je de update ‘snoozen’ en zo uitstellen tot 35 dagen lang. Bovendien kan je eenvoudig aangeven dat je de update wel wil, maar pas wanneer je de pc niet dringend nodig hebt. In dat geval kan je je pc laten aanstaan, en zal Windows zichzelf updaten wanneer je niet achter de pc zit.

Frustratie

Als consument zal je de Creators Update wel vroeg of laat op je systeem zien verschijnen, of je dat nu wil of niet. Bij de verjaardagsupdate leidde dat tot het nodige ongenoegen: mensen die snel iets op hun pc wilden opzoeken werden getrakteerd op een update die al snel een uurtje in beslag kon nemen op oudere systemen. Deze keer communiceert Microsoft duidelijker over de uitstel-mogelijkheden om dergelijke situaties te vermijden.

Op een nieuwe computer duurt de update niet zo lang. Heb je een recente laptop met een SSD, reken dat op ongeveer een kwartiertje installatietijd tijdens dewelke je de computer niet kan gebruiken.

Bedrijven zijn vaak niet happig op snelle updates. Zij rekenen op specifieke software die niet altijd getest is op nieuwe Windowsversies. IT-beheerders binnen een KMO of groot bedrijf kunnen de update voor langere tijd aan de kant schuiven. Microsoft zal de Creators Update daar niet meteen verplicht doorvoeren.