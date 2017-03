Met Android Auto maak je je wagen een pak slimmer. De boordcomputer die een wagenfabrikant meelevert schiet vaak schromelijk tekort, en Google kan daar iets aan doen. Wilde je vandaag al rondrijden met de Android Auto, dan moest je waarschijnlijk je hele console vervangen door eentje die de software ondersteunt. Nu die wordt vrijgegeven als app op je smartphone is dat niet meer nodig.

Je downloadt simpelweg de app op je toestel, stopt je smartphone in een houder en je hangt hem ergens waar je het scherm makkelijk kan aflezen. Op die manier heb je snel en makkelijk een slimme boordcomputer mee. Let wel op: in de Benelux is de app officieel nog niet verkrijgbaar, je moet dus buiten de Play Store om gaan als je hem hier al wil gebruiken.

De hele lay-out heeft veel weg van een uitgebreide versie van Google Now. Je krijgt weerberichten te zien, informatie over files, reisafstanden en voorgestelde bestemmingen. Het verschil aan Android Auto en een gewone smartphone die je tegen je ruit plakt, is dat Auto zijn best doet je aandacht zoveel mogelijk op de weg te houden. Je zal dus wel informatie te zien krijgen op het scherm, maar je zal zo goed als geen acties kunnen ondernemen. De bediening gebeurt voornamelijk met je stem.