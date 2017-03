Eén verschilpunt tussen IFTTT en Zapier wordt snel duidelijk: IFTTT richt zich bijna volledig op consumenten, Zapier wil ook professionele klanten binnenhalen. Zapier heeft bovendien een gratis versie. Wil je van alle mogelijkheden van het programma gebruikmaken, dan tel je daar een maandelijks bedrag voor neer. De focus ligt bij Zapier volledig op het verbinden van online services, die je via het programma aan elkaar kan koppelen.

Account

Wat kan je precies aanvangen met de dienst als je voor het gratis abonnement kiest? Bijna alles wat je ook met IFTTT kan doen, minus de speciale kanalen voor slimme hardware. De kosteloze versie van Zapier geeft je een maximumlimiet van 100 automatisaties die je kan uitvoeren per maand, en een beperking op 5 ‘zaps’ die je kan activeren. Zaps zijn de tegenhangers van de IFTTT recepten. Beginnen met Zapier doe je zoals bij elke onlinedienst – je maakt een account aan. Daarvoor geef je je naam en je e-mailadres op.

Inspiratie

Wanneer je op de hoofdpagina van Zapier terechtkomt, krijg je meteen bovenaan de waslijst met apps te zien die via de dienst gekoppeld kunnen worden. De catalogus is behoorlijk uitgebreid en bevat zowel de populaire gangmakers als Facebook, Twitter en Instagram als een boel professionele applicaties. Wil je wat inspiratie opdoen voor mogelijke zaps, dan kan je hier op de app-icoontjes klikken. Onderaan de webpagina verschijnen dan veelgebruikte automatiseringen. Zie je er eentje die je ideaal lijkt, klik dan op use this zap om een zap rechtstreeks te activeren. Om het te laten werken, moet je de dienst wel de inloggegevens van je accounts op de geselecteerde apps geven. Bij Zapier verloopt dit alleszins een stuk gestroomlijnder dan bij IFTTT.

Zap maken

Helemaal van nul beginnen met een zap behoort ook tot de mogelijkheden. Daarvoor klik je op de hoofdpagina de knop make a zap! aan. In het venster dat je zo opent, begeleidt Zapier je doorheen het proces. Je kan er een naam geven aan je nieuwe automatisering in het zoekveld waar name your zap staat. Via add a note kan je wat tekst toevoegen om jezelf er later aan te kunnen herinneren waarom je de zap hebt aangemaakt. Als voorbeeld wil ik een zap instellen die ervoor zorgt dat ik automatisch een notitie in Evernote ontvang wanneer ik een nieuwe volger op Twitter krijg. Ik selecteer de knop choose app om een trigger in te stellen. Dit is de gebeurtenis die je zap in gang moet zetten, bijvoorbeeld het ontvangen van een e-mail of het plaatsen van een bericht. Via het zoekveld kan je het juiste programma bovenhalen en selecteren.

Triggers en acties

Daarna moet je nog de trigger-actie specifiëren, in mijn geval wordt dat new follower of me. Klik op save + continue om naar de volgende stap te gaan. Hier moet je je account toevoegen, met de knop test controleer je of de koppeling geslaagd is. Is dat niet zo, dan kan je met je muis op de testknop gaan staan en reconnect of see details uitproberen. Je kan voor bepaalde triggers ook nog optionele onderdelen zoals tags of tekst toevoegen. Eens klaar en goedgekeurd, kan je overgaan tot het ‘reactie’ gedeelte, waarbij je aangeeft wat er moet gebeuren na de trigger. Dat is een identiek proces. Heb je ook dit afgewerkt, dan hoef je enkel op finish te drukken om te voltooien, en vervolgens de zap in te schakelen via de schuiver.