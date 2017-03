Sorteren

Windows bezit enkele basisfuncties om met grote groepen van bestanden en folders om te gaan die je wilt hernoemen. Wil je een eenvoudige aanpassing uitvoeren, zoals het wijzigen van nietsbetekenende combinaties naar een meer zinvolle benaming, dan hoef je niet per se een specifieke tool daarvoor te downloaden. Open Windows verkenner en zoek de map waarin je bestanden wilt hernoemen. Vooraleer je start met het aanpassen kan je je bestanden nog sorteren op criteria zoals datum, grootte of type om je werk makkelijker te maken. Door op het pijltje rechts van een filtercategorie te klikken kan je het filteren nog meer verfijnen.

Selecteren

Selecteer de bestanden (of mappen) die je wilt aanpassen door op een naam te klikken, shift in te drukken, vervolgens je pijltje te slepen over alle files die je wilt veranderen en de laatste in de rij opnieuw aan te klikken. Klik vervolgens met je rechtermuis en selecteer naam wijzigen. Bij een van de geselecteerde bestanden zal je nu de naam kunnen veranderen, wanneer je op enter drukt zal de wijziging voor alle files doorgevoerd worden. De bestanden krijgen dezelfde naam en een numeriek bijvoegsel en komen er zo uit te zien: bestand (1), bestand (2), bestand (3) enz. Elk bestandstype krijgt daarbij zijn eigen nummering, je kan dus meerdere keren een ‘bestand (1)’ krijgen.