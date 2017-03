De terminal in Linux is een handig medium voor wie taken wil uitvoeren waarvoor anders een hoop repetitieve handelingen nodig zijn. De commando’s die je kan uitvoeren, zijn echter zo krachtig dat je eveneens je Linux-installatie schade kan berokkenen. Bestanden kunnen voorgoed verdwijnen en je CPU kan overbelast worden. We sommen vier commando’s op die je beter links laat liggen.

rm –rf /

Bovenstaand commando verwijderd alle bestanden die het vindt, gaande van documenten op je harde schijf tot bestanden op een extern opslagmedium. Om te begrijpen waarom dit gebeurt, splitsen we het commando in drie stukken. Het eerste stuk, rm, wordt gebruikt om bestanden te verwijderen. Door in het tweede deel van het commando de juiste map te specifiëren, geraak je op een snelle manier ongewenste files kwijt.

In dit geval wordt er echter –rf gespecifieerd achter het remove-commando. Hiermee geef je aan dat alle bestanden en mappen recursief verwijderd moeten worden. Door de regel af te sluiten met ‘/’ zeg je bovendien dat het commando moet starten vanaf de root. Hierdoor zullen alle mappen en bestanden op je computer recursief worden verwijderd.

:(){:|:&};:

Dit commando ziet er op het eerste zicht onschuldig uit, maar is eigenlijk een gevaarlijke bash-functie. Met deze regel code creëer je een shell-functie die kopieën maakt van zichzelf. Deze kopieën zullen op hun beurt eveneens kopieën maken, waardoor de CPU en geheugen van je computer stilletjes aan overbelast worden. Je hebt met andere een denial of service-aanval op jezelf uitgevoerd.

mkfs.ext4 /dev/sda1

Met het commando mkfs.ext4 draag je je computer op om een nieuw ext4-bestandssysteem te creëren. Door /dev/sda1 aan de regel toe te voegen, zal het bestandssysteem worden aangemaakt op de eerste partitie van de eerste harde schijf, welke je hoogstwaarschijnlijk gebruikt. Alle bestanden die op deze partitie staan zullen worden verwijderd, waardoor je harde schijf geformatteerd is.

Dit gevaarlijke commando bestaat in andere varianten. Mkfs.ext3 /dev/sdb2 formatteert bijvoorbeeld de tweede partitie op je tweede harde schijf. Commando’s rechtstreeks uitvoeren op harde schijven is nooit een goed idee.

mv ~ /dev/null

Bovenstaand commando kunnen we wederom in verschillende stukken splitsen. Het eerste deel, mv, wordt gebruikt om een bestand of directory te verplaatsen. In dit geval zal je je home folder, gespecifieerd door ~, verplaatsen naar /dev/null. Deze locatie kan je vergelijken met een zwart gat. Alle documenten en mappen die naar daar worden gestuurd, zal je nooit meer terugzien. Het mv-commando werkt in dit geval hetzelfde als het rm-commando.