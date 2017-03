3. Linux

Linux (Windows)

Zoals hiervoor aangehaald, is Windows één van de redenen dat Microsoft rijk is geworden. Het besturingssysteem maakte computers gebruiksvriendelijk voor iedereen en is nog steeds één van de meest gebruikte OS’en ter wereld. Veel computers worden standaard geleverd met Windows en Microsoft heeft een jaar lang Windows 10 gratis aangeboden aan zijn klanten. Wie toen niet op de kar is gesprongen of een eigen pc in elkaar heeft geknutseld, moet nu geld betalen om het besturingssysteem in handen te krijgen.

Linux is een alternatief voor Windows dat niet alleen gratis is, maar je ook een hoop extra vrijheid geeft. Je kan het besturingssysteem tot in de puntjes naar je hand zetten, waardoor het het ideale OS is voor ontwikkelaars. Door de juiste distributie te kiezen, kan je eveneens een kant-en-klaar gebruiksvriendelijk besturingssysteem in huis halen. De drempel om over te stappen naar Linux was hierdoor nog nooit zo laag.