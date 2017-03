Cybercriminelen passen uiteenlopende technieken toe om geld te ontvreemden van hun slachtoffers. Een laatste trend in de illegale online wereld is dat hackers op sociale media op zoek gaan naar goedgelovige mensen die bitcoins willen kopen. Deze digitale valuta wordt door veel mensen aangekocht in de hoop dat ze hun munten voor een grote winst weer kunnen verkopen. Op sociale media bevinden zich een hoop mensen die bitcoins voor het eerst willen kopen en bijgevolg weinig kennis hebben over de digitale munteenheid. Zij vormen de ideale slachtoffers voor cybercriminelen die snel geld willen verdienen.

Uit onderzoek van ZeroFOX blijkt dat er momenteel 126.276.549 valse bitcoinlinks te vinden zijn op onder andere Facebook, Twitter en Instagram. Deze grote groep bestaat uit 3.618 unieke oplichtingstechnieken. ZeroFox vermoedt dat botnets er mee voor zorgen dat er zoveel kwaadaardige links verspreid worden.

ZeroFox heeft vier categorieën gevonden waarin alle oplichtingstechnieken die op sociale media worden gebruikt vallen. Bij elke van deze technieken worden andere manieren gebruikt om geld te ontfutselen van goedgelovige slachtoffers.

1. Valse bitcoinwallets

Vaak klikken we zonder na te denken op links in sociale media die er interessant uitzien. Met name wanneer je wordt belooft om op een erg eenvoudige manier aan bitcoins te geraken, trappen veel mensen in de val. Cybercriminelen verspreiden daarom links die zogenaamd naar bitcoinwallets leiden, maar die eigenlijk malware verspreiden.

De kwaadaardige software kan privégegevens over je verzamelen, of je computer kan tot een botnet worden ingelijfd. Verder kunnen cybercriminelen eveneens geld verdienen wanneer je op de verkeerde link klikt.

Een belangrijke les die ook voor phishing geldt, is dat wanneer iets te goed lijkt om waar te zijn, dit waarschijnlijk ook het geval is. Zeker wanneer de berichten komen van een anonieme of standaard account zou je op je hoede moeten zijn.

2. Bitcoin phishing

Sommige cybercriminelen doen zich voor als legitieme bitcoindiensten, waarbij ze zelfs zo ver gaan om bepaalde merken over te nemen. Eenmaal ze het vertrouwen hebben gewonnen van hun slachtoffer, kunnen ze hun slag slaan. Op phishing websites proberen ze mensen zo ver te krijgen om hun bitcoinsleutels te delen. Eenmaal ze de sleutel in handen hebben, kunnen de hackers je bitcoinwallet plunderen.

3. Bitcoin flipping

Zoals eerder aangehaald kopen veel mensen bitcoins aan in de hoop dat ze winst kunnen maken door het verkopen van hun digitale munten. Dit proces wordt in de economische wereld flipping genoemd: je koopt een goed tegen een lage prijs, om deze later voor een hogere prijs te kunnen verkopen.

Cybercriminelen maken misbruik van investeerders die ongeduldig worden wanneer hun bitcoins niet snel in waarde stijgen. Op sociale media vindt je daardoor een hoop links terug van mensen die beloven zij ervoor kunnen zorgen dat je snel geld kan verdienen, uiteraard tegen een betaling. De hackers beloven je bitcoins te flippen, maar lopen weg met je geld.

4. Piramide

De laatste oplichtingstechniek die wordt toegepast door cybercriminelen is de klassieke piramidetruc. Hackers moedigen mensen aan om deel te nemen aan een investering die weinig geld kost en die je een hoop geld kan opbrengen wanneer je andere mensen laat deelnemen in de investering. Op deze manier krijgen cybercriminelen op korte tijd veel investeerders bij elkaar, waarna ze het geld verzamelen zonder aan de deelnemers ook maar iets terug te betalen.