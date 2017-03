Je bent op vakantie en je hebt slechts een bekabelde internetverbinding tot je beschikking, of je betaalt per apparaat voor draadloos internet. Vervelend want hoe geraak je nu (zonder meerkost) met je andere apparaten op het internet? De oplossing is relatief eenvoudig: maak gewoon een hotspot van je computer. Dat kan op verschillende manieren.

Op Windows 10

Gebruik je Windows 10 met de Anniversary Update geïnstalleerd, dan is het opzetten van een wifi-hotspot erg eenvoudig. Sinds die update bevat Windows een eenvoudige schakelaar om de internetverbinding van je computer draadloos te delen met andere mobiele apparaten.

Ga naar de Windows-instellingen (Windows+I) en kies voor ‘Netwerk en internet’. In het linkermenu klik je op ‘Mobiele hotspot’ en zet je de schakelaar onder ‘Mijn internetverbinding delen met andere apparaten’ op ‘Aan’. Je computer doet nu dienst als wifi-hotspot voor andere apparaten. Eventueel kan je ook nog de netwerknaam en het wachtwoord van je hotspot aanpassen via de knop ‘Bewerken’.

Op Windows 7 en Windows 8

Ook in Windows 7 en Windows 8 is het in principe mogelijk om zonder extra software een virtuele netwerkadapter in je Windows-toestel te installeren, waarna je die als een hotspot laat fungeren bij de gratie van je bekabelde verbinding. Een draadloze verbinding delen via een hotspot is standaard niet mogelijk op Windows 7 of 8.

Het is daarom een stuk handiger om hiervoor beroep te doen op een extern tooltje, dat de hotspot automatisch voor je opzet. We sommen drie zo’n tools voor je op:

1. Wifi HotSpot

Wifi HotSpot is volledig gratis. Let er juist op dat je voor de ‘aangepaste installatie’ kiest om te voorkomen dat er zich extra software mee in je systeem nestelt.

De werking van de tool kan nauwelijks eenvoudiger. Je vult de gewenste netwerknaam in, voorziet die van een stevig wachtwoord en zet de schakelaar op ‘On’. Je draadloze netwerk is nu klaar voor gebruik.

Je kunt verder nog wel aangeven of Wifi Hotspot automatisch actief moet zijn bij het opstarten van Windows en welke netwerkverbinding de tool mag gebruiken om een internetconnectie op te zetten. Ten slotte kun je nog instellen hoeveel toestellen er maximaal van jouw hotspot (tegelijk) gebruik mogen maken. Je kunt op elk moment trouwens ook een overzicht opvragen van de bestaande verbindingen, met vermelding van onder meer MAC-adres en IP-adres.

Download Wifi HotSpot

2. mHotspot

Ook met mHotspot zet je in een handomdraai een wifi-hotspot op. Let op bij de installatie: net als Wifi HotSpot is mHotspot gratis, maar probeert het wel extra programma’s mee te installeren en je zoekmachine te veranderen.

Het programma laat toe om tot tien toestellen aan je ethernet-, wifi- of 4G-verbinding te hangen. Optioneel kan je dat aantal gebruikers beperken. mHotspot geeft je onderaan een overzicht van de verstuurde en ontvangen data op je hotspot, naast het aantal verbonden systemen, en laat zich ook opstarten samen met Windows als je dat wenst.

Download mHotspot

3. Virtual Router

Virtual Router is onze persoonlijke favoriet vanwege het open source karakter van de software. Je wordt tijdens de installatie niet in de val gelokt om extra software mee te installeren, zoals bij Wifi HotSpot en mHotspot, en de makers garanderen eveneens dat je webverkeer niet wordt gemonitord voor advertentiedoeleinden.

De mogelijkheden zijn wel iets beperkter: je kan een netwerknaam en -wachtwoord instellen, en daarmee is de kous af. De applicatie toont weliswaar welke toestellen met je hotspot verbonden zijn, maar biedt niet de mogelijkheid om het aantal gebruikers te beperken zoals bij de andere tooltjes wel het geval is.

Download Virtual Router