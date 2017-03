Netflix is als app reeds bekend genoeg om er al van gehoord te hebben. Sinds kort kan je de app echter ook gebruiken om je favoriete films en series te downloaden, om ze offline te bekijken. De droom van elke pendelaar en reiziger komt daarmee uit. Maak je echter geen illusies: er gelden nog steeds vele limieten. Niet elke film of serie is downloadbaar (wel alle Netflix Originals) en je bent nog steeds regiogebonden (tenzij je al je internetverbindingen uitzet). Bovendien kan je geen onbeperkt aantal titels tegelijk op je toestel hebben staan. Ondanks die vele beperkingen is de uitbreiding zeker de moeite waard voor wie niet altijd toegang heeft tot goed internet.

Limieten

De eerste limiet is die van beschikbare content: slechts een klein deel van de hele Netflix-bibliotheek is beschikbaar als download. Daarbij vind je vele toppers en haast alle Netflix Originals. Zelfs van die laatste categorie zal je echter niet alles terugvinden, aangezien de productiehuizen soms over specifieke rechten beschikken die downloads onmogelijk maken.

De tweede limiet is die van de vervaldatum. Op de website van de dienst vind je er nergens iets over terug, maar na wat zoekwerk kom je met wat geluk terecht bij de Sydney Morning Herald. Aan dit medium heeft Netflix toegegeven dat al je series en films maximaal dertig dagen offline beschikbaar zijn. Daarna moet je opnieuw verbinding maken met de app, zodat Netflix kan controleren of je nog steeds een betalend abonnement hebt.

Gelukkig moet je na het vervallen van je download niet opnieuw de volledige bestanden binnenhalen. Met een druk op de knop kan je je titels opnieuw ‘valideren’. Vergelijk het met een verlenging van een boek in de plaatselijke bibliotheek. Voor sommige content ligt het nog anders: die zijn mogelijk maar twee dagen geldig, opnieuw door licentiekwesties.

Variërende termijn

Nog andere titels zijn dertig dagen geldig, maar kan je maar twee dagen bewaren eens je ernaar begint te kijken. Zoals de Herald terecht opmerkt: dat kan lastig zijn voor wie deze methode gebruikt om kinderen te laten genieten van televisie onderweg. Zij willen vaak dezelfde dingen tot in den treure herbekijken.

Ten slotte kan je vervallen titels niet eindeloos verlengen. Er zit een jaarlijkse limiet ingebouwd voor het aantal verlengingen van een titel. Helaas is niet duidelijk wat die limiet juist is, deels omdat die kan verschillen per titel; Als de content een vervaldatum heeft van twee dagen is de kans groot dat je die ook maar beperkt kan vernieuwen. Kan je niet meer verlengen, dan kan je de titel wel nog gewoon bekijken door te streamen.

Als klap op de vuurpijl moet je er rekening mee houden dat Netflix nergens op voorhand aangeeft wanneer een titel zal vervallen. Pas wanneer de titels op zeven dagen van hun vervaldatum staan, zal je een cijfer zien verschijnen dat aangeeft hoe lang je nog hebt voor je moet verlengen. Handig als je weet wat het is, onhandig dat Netflix daar zelf niet over communiceert.

Plannen en nog meer limieten

De beste tactiek die je momenteel kan volgen, is die van een goede planning. Ben je binnenkort enkele dagen of weken weg, download dan op voorhand wat je zeker bij je wilt hebben. Het heeft weinig tot geen zin om zoveel mogelijk titels offline te downloaden, gewoon om ze ‘bij de hand’ te hebben.

Ben je een frequent reiziger, dan is het geen probleem om dat in te plannen: je kent immers je schema. Heb je plots tijd te verdrijven omdat je trein werd afgeschaft of omdat je les niet doorgaat, dan kan het handig zijn om enkele titels bij je te hebben, maar heeft het geen zin daarin te overdrijven.

100 uitverkorenen

Een derde limiet vind je bij het aantal titels dat je tegelijk op je toestel kan bewaren. Of dacht je dat dat onbeperkt zou zijn? Netflix blijft in de eerste plaats een streamingdienst, waardoor het bepaald heeft dat de limiet voor offline titels op 100 ligt, wat nog steeds een mooi cijfer is. Dat staat gelijk aan ongeveer vier volledige seizoenen van een gemiddelde serie.

Allemaal tegelijk

De vierde limiet ligt, toegegeven, nog niet helemaal vast. Daarmee willen we zeggen dat we nog geen harde bewijzen hebben dat deze limiet er echt is, maar vele gebruikers melden echter dat er wel degelijk sprake is van een limiet op het aantal toestellen: een bepaalde titel kan je slechts op een toestel tegelijk downloaden. Zelfs wanneer je een abonnement hebt dat meerdere schermen toestaat, zou deze limiet standhouden. Nochtans doet Netflix in zijn veel gestelde vragen uitschijnen dat dat niet het geval is. Een bug dan?

VPN: vloek of zegen?

De vijfde (en voor zover wij weten laatste) limiet vind je bij VPN-diensten. Deze limiet is geen officiële, aangezien het bij Netflix sowieso verboden is om films en series te bekijken via een VPN-verbinding. Andere landen hebben vaak afwijkende titel in de bibliotheek staan dan je bij ons vind, wat een VPN toch nog steeds aantrekkelijk maakt.

Wanneer je een VPN gebruikt, zal je merken dat je series wel kan downloaden, maar dat je ze opnieuw niet kan bekijken wanneer je de VPN-verbinding verbreekt: je krijgt dan de melding dat de download niet beschikbaar is in jouw regio. Netflix weet namelijk waar je je bevindt; de app gebruikt locatiedata om te bepalen of je een serie of film mag bekijken in jouw land volgens de licentierechten.

Aangezien je een VPN-verbinding – en dus werkend internet – nodig hebt om je downloads te bekijken, lijkt de offline-functie van Netflix overbodig in combinatie met VPN. Niets is echter minder waar: zet je je toestel namelijk in vliegtuigmodus, dan zal je merken dat je opnieuw aan je downloads kan. Wie dus even verbinding maakt via VPN, enkele titels download, om daarna alle verbindingen uit te zetten, kan op die manier kijken wat hij wilt.

Verwijderde content

Het is dan natuurlijk aan te raden dat je dat doet met een extra (oude) smartphone of een tablet die je meeneemt. Dan heeft een oud beestje opnieuw nut. Daarnaast ziet het ernaar uit dat hetzelfde mogelijk is met titels die uit de bibliotheek verdwenen zijn. Je zal de melding krijgen dat ze niet meer beschikbaar zijn zolang je netwerkverbinding hebt, maar mogelijk kan je ze dan wel bekijken als je alle verbindingen doorsnijdt.

Daarbij moet je wel steeds rekening houden met de vervaldatum van je series. Hou er ook rekening mee dat we dat laatste nog niet hebben geprobeerd: het is Sinterklazige speculatie. Ten slotte doe je dat alles op eigen risico; als Netflix je account zou verwijderen, zijn wij niet verantwoordelijk.

Waarom?

De grote vraag luidt natuurlijk: waarom blijft Netflix daar zo vreselijk vaag over? Vele gebruikers die reeds debateerden over de hele kwestie vermoeden dat de concurrentie met Amazon er voor iets tussenzit: Netflix wil heel flexibel overkomen, terwijl Amazon heel duidelijk is over zijn Prime-abonnement: 30 dagen is de termijn. Door zijn eigen termijn wat te verstoppen, hoopt Netflix misschien onwetende klanten binnen te halen.

In het kort

Netflix staat je toe om series en films te downloaden, maar het is daarin verre van zo flexibel als het doet uitschijnen. Er zijn vijf limieten: 1) niet alle content is beschikbaar, 2) er zijn vervaldata, 3) je kan maximaal 100 titels tegelijk opslaan, 4) je kan een titel slechts op één toestel tegelijk opslaan en 5) je blijft regiogebonden (tenzij je overgaat naar vliegtuigmodus).