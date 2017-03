Als je ooit al in contact bent gekomen met een Encapsulated PostScript(EPS)-bestand, een type van afbeeldingsformaat, dan weet je dat de standaardsoftware die je op Windows vindt niet de sleutel bevat om de inhoud te openbaren. Er zijn een paar programma’s die met het formaat overweg kunnen, waarvan EPS Viewer het gebruiksvriendelijkst is.

EPS Viewer is een eenvoudige programma dat je enkel kan gebruiken voor het bekijken van EPS-bestanden. Download de applicatie via epsviewer.org en installeer de software. Zodra dat gebeurd is, haal je er je EPS-bestand bij en dubbelklik je erop om dit te openen. Normaal gezien zou EPS Viewer in actie moeten schieten. Als dat niet zo is, dan moet je je pc nog wijzen op het programma door met je rechtermuisknop op het bestand te klikken, openen met te kiezen en daarna meer apps. Staat EPS Viewer ook hier niet in de lijst, scroll dan naar beneden en klik op een andere app zoeken op deze pc. Zoek de map EPS Viewer, selecteer het programma en klik op openen.

Naast het openen van bestanden bevat EPS Viewer nog een beperkt aantal andere functies. Je kan de grootte van het bestand aanpassen door bovenaan in de balk de afmetingen te veranderen. Met de knoppen onderaan zoom je in op de afbeeldingen en kan je deze draaien. Via de save-knop kan je het bestand als een ander formaat zoals jpeg of png bewaren.